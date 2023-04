No es algo nuevo la comunicación política, pero reinventa la propaganda, retoca el marketing político y electoral y propone nuevas relaciones públicas a los políticos. La televisión -ahora, también, el mundo digital, con las redes sociales en vanguardia- protagonizan espacios, discursos, diseños e, incluso, la comunicación no verbal. En unas elecciones locales, influyen otros elementos que promueven la proximidad y la veracidad. Estas son mis 10 claves en compol: 1. El concepto de campaña permanente, junto con el de cabreo generalizado, nos ha situado en la trinchera y, por tanto, hay que aplicar una comunicación de guerrilla para lograr una mayor visibilidad. Por ejemplo, la pancarta de Laporta frente al Bernabéu. Se trata de operaciones arriesgadas para difundir mensajes. 2. Capacidad de convicción para lograr que la gente anónima, la militancia y los activistas que se puedan sumar en las redes sociales influyan más que el propio candidato. Dice Xavier Peytibi que «convence más un amigo que un político». 3. Personalización del candidato, hacerlo más humano, que se vea y se note su autenticidad, naturalidad y empatía. Roger Ailes escribió un libro titulado ‘Tú eres el mensaje. La comunicación con los demás a través de los gestos, la imagen y las palabras’. 4. Confiar más en los mítines de bolsillo, en esos encuentros donde se buscan relaciones y no votos, donde se escucha más que se habla, donde no se cansa a la gente con discursos vacuos y visitas a la carrera. 5. Combatir las noticias falsas, las que se quedan a medias o se fabrican con rumores. Habrá que crear marcos de confortabilidad y credibilidad informativa y discursiva. Nuevos marcos donde sean posibles mensajes que equilibren las emociones con la razón, el realismo con la conducta. 6. La mediatización de la política exige cercanía a los medios -tampoco abrumarlos con noticias de prensa que ya no se llevan y que nadie lee en las redacciones o con retractaciones que lo único que consiguen es poner a los medios en guardia contra quienes las exigen- y a las redes sociales, usando, con inteligencia, sus posibilidades: contenidos visuales cortos, podcats, titulares, mensajes de impacto y huir de la confrontación. 7. Adaptarse a las narrativas transmedias. El relato tiene que servir para acomodarlo en cualquier plataforma. 8. Un candidato debe convertirse en un influencer en las redes sociales de su localidad, en su ámbito electoral. Si no es capaz de influir a la gente con la que convive, para la que trabaja, difícilmente logrará su voto. 9. Hacerlo todo sencillo. Recordar que menos, es más. Decir algo de interés, transmitir principios, valores, emociones y no lo que te proponga la última herramienta de inteligencia artificial. Comunicar esperanza y futuro. Y 10. No mentir, responder, aunque sea para decir que no hay nada que decir. No entrar en pánico en situación de crisis. Confiar en los asesores y no creer que de esto se puede salir solo.