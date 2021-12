Está mas que reconocida la importancia que la música ejerce en la ambientación de las películas, alcanzando a veces absoluto protagonismo, al margen, claro está, de los denominados «musicales». Ya durante el período del cine «mudo» un pianista interpretaba temas, a veces improvisados, con ritmo de jazz ó de ragtime, para transmitir emociones, reforzando escenas dramáticas o románticas ó de carácter cómico, como las inefables películas de Charles Chaplin o Búster Keatton.

Pues bien, el pasado martes, intercalado entre los Conciertos de Navidad y los de Año Nuevo, tenía lugar en el teatro López de Ayala de Badajoz, con su aforo casi completo, un concierto de la Hollywood Synphony Orchesstra, integrada por más de medio centenar de componentes de diversos países, bajo la batuta del director ucraniano Ivan Chevedni- chenco. Con excelente sonoridad fueron interpretadas diferentes secuencias de las bandas sonoras de dos de los más destacados compositores de música de cine: el neoyorkino John Williams (Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020), autor de la música de ‘Star Wars’, ‘Harry Potter’, ‘La lista de Sindler’, ‘Parque Jurásico’ y otras, y el alemán Hans Zimmer, que aportó la banda sonora de ‘Gladiator’, ‘El Código da Vinci!’, ‘El Rey León’ y ‘Piratas del Cartibe’. Evocamos la memoria de dos grandes compositores de bandas sonoras recientemente fallecidos: Ennio Morricone (’Cinema Paradiso’) y Antón García Abril (’Los Santos Inocentes’).

Debido a la persistente pandemia no se dispone de programas de mano y , al no haber presentador, los espectadores habrán de ir identificando las diferentes secuencias de cada película, en algunas casos fácilmente reconocibles y en otros no tanto. Podría subsanarse proyectando en pantalla título y autor de cada obra o todo el programa, o que las anunciara la intérprete que acompaña a la orquesta, incluso en off.

Orquestas y bandas en Extremadura celebran conciertos de música de cine proyectándose secuencias de cada película, sin sonido, durante el tiempo de cada interpretación.