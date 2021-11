Salgo cada sábado a dar una vuelta por el Casco Antiguo de Badajoz para comprobar que el estado de las obras ya no está como la semana anterior y seguir imaginando que el próximo año sí será el de la tan deseada y esperada trasformación. Comienzo desde la plaza de Minayo comprobando que el edificio del antiguo Hospital Provincial está sin novedad, la obra realizada aun sin uso y las del centro de salud, la de la Biblioteca de Extremadura y la de la Escuela de Idiomas continúan esperando que los presupuestos decidan su inicio. Continúo por la calle Stadium imaginando que el próximo año comenzaremos a visualizar unas remozadas murallas y el corredor verde que nos una con Puerta Trinidad. Desde la subida por el Campillo veo obras que invitan a pensar que ya ha llegado la hora de su rehabilitación y que se podrá abordar un proceso de regeneración urbana que impulse definitivamente la revitalización y repoblamiento de la zona. Desde el baluarte de San Pedro veo tras la Puerta de Mérida el nuevo Paseo Cubierto en el Parque del Ciervo, como algunos seguimos recordando a esa zona.

Me desvío hacia la calle San Juan a ver si hay algo nuevo en el convento Concepcionista, Franciscano, de San Gabriel o de los Jesuitas, según como le quiera llamar cada uno y que el ayuntamiento pretende reformar para los servicios municipales. Llegamos a la plaza Alta y veo ya la construcción de un hotel en la esquina de la calle Norte frente a las obras de la sede de la Fundación CB que están construyendo entre una remozada plaza de Santa María y la puerta del Capitel en rehabilitación. También en la Alcazaba están ampliando las excavaciones arqueológicas y en plena rehabilitación la casa de Gómez de Solís y un nuevo lienzo de murallas frente a la plaza de San José. Bajando hacia la plaza de la Soledad me desvío a ver las obras del convento de San Agustín que están en ejecución frente a una nueva calle que se abre entre la calle Chapín y Luis de Morales, que junto a las obras del Palacio de Godoy están dando un gran impulso a esta zona. Y en sus proximidades las nuevas extensiones de la plataforma única en la plaza de Reyes Católicos, en Santa Lucía y Duque de San Germán.

No sé si tengo demasiada imaginación o algo de esto he oído. Seguro que las cosas pueden ocurrir o no, pero también sí. A lo mejor sigo saliendo los sábados a ver las obras y algunas no habrán comenzado, pero espero que otras sí. También algunos pensaban que nunca se rehabilitaría el Guadiana, habría una plataforma logística o tampoco podían imaginar la actual plaza Alta, incluso que podríamos tener un tren mejor o una nueva conexión con Lisboa. Y las cosas ocurrieron o próximamente ocurrirán. Seguiré saliendo los sábados a ver las obras y estoy seguro que el año próximo mucho de esto ya no habrá que imaginar. Espero que así sea.