Hoy es martes, 15 de junio de 2021, y Fran Fragoso presentará su dimisión como alcalde de Badajoz. Lo hace porque así se contempla en el acuerdo de gobierno de coalición firmado hace dos años entre el Partido Popular (9 concejales) y Ciudadanos (4 concejales) más el apoyo de Vox (hoy, concejal no adscrito). Fran se marcha a punto de cumplir los 50 años, los últimos 26 en el Ayuntamiento de Badajoz y poco después de alcanzar los ocho años como alcalde de la ciudad. Tuvo el honor y la enorme dificultad de suceder al mejor y más apoyado alcalde de la historia local, un Miguel Celdrán que, bajo su mandato, cambió, radicalmente, una Badajoz que, en los años noventa, parecía abocada al rincón y que hoy es una ciudad de vanguardia en lo económico, cultural, deportivo, social, comercial, patrimonial, turístico y festivo.

El último año ha sido terrible para todo el mundo y Fran ha tenido que liderar una ciudad adaptando toda su apuesta de futuro a un presente condicionado por la situación interminable de pandemia. Fran ha estado a la altura de Miguel Celdrán, situándose con inteligencia y capacidad al frente de una Badajoz extraordinaria que no dejará de crecer, de ser más amable y solidaria, de alcanzar más objetivos de cohesión y desarrollo. Pero, se va, porque firmó un acuerdo, porque empeñó su palabra y porque cree que lo mejor para su ciudad es que siga gobernando el centroderecha que, a fin de cuentas, representa a la mayoría sociológica de Badajoz desde hace casi tres décadas.

Seguirán gobernando quienes lo han hecho hasta ahora, pero Fran ya no será el alcalde. Se marcha una persona tímida, celosa de su intimidad, tal vez serio en la distancia corta, pero cercano y humano cuando se le conoce, con una mente privilegiada para dominar cualquier tema y poder divulgarlo, capaz y con sentido común, abierto y sincero, amante de su ciudad y sus costumbres, con una experiencia brutal y un conocimiento sin precedentes de la política y la gestión municipal.

Ha sufrido, de manera injusta, torticera, agresiva y, en los tribunales se verá si también delincuencial, lo indecible, él y su familia, con acosos, descalificaciones y, todavía presuntas, injurias y calumnias, que le han costado disgustos y parte de su salud. Pero él ha sabido siempre que estaba ahí de manera voluntaria y se iría del ayuntamiento cuando quisiera o debiera. Deja una ciudad en forma y en marcha, funcionando, con grandes proyectos en perspectiva, con las pequeñas cosas enderezadas, con asuntos pendientes y algunos errores cometidos y reconocidos, pero se va en paz, limpio, con la cabeza alta y por la puerta principal. Recordando a su padre, claro, y a Pepe, Emilio, José Luis, Lucas, Alejandro, Paco, Consuelo y Miguel que, sin estar, siguen estando y le acompañaron en esta apasionante tarea de servir a Badajoz.

El 13 de marzo de 2019, el periódico Hoy publicaba una entrevista al abogado, exárbitro internacional y entonces concejal del PSOE, Fernando Carmona, y así opinaba sobre Fragoso: «Ideológicamente me separan muchas cosas, pero es una persona muy preparada. Lleva muchos años en el ayuntamiento, pero hay gente que lleva los mismos años y no le llegará al tobillo. Él se ha preocupado de aprender y me ha demostrado que conoce el funcionamiento de la política municipal perfectamente. Eso hay que reconocérselo. Con él me he sentido bien atendido... Pero él es del PP y yo del PSOE». Pues eso. Hasta siempre, Fran, y vuelve cuando quieras.