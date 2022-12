Carmen Menayo: "Ojalá ascienda a Primera el Cacereño Femenino"

El 2022 no ha sido el mejor año para ella. Aunque ha renovado recientemente su compromiso con el Atlético de Madrid hasta 2025 y ha podido volver a sentirse futbolista tras una desagradable lesión que le tuvo apartada del terreno de juego durante más de ocho meses, Carmen Menayo Montero (Puebla de la Calzada, 1998), valora lo que han sido los últimos doce meses en su trayectoria. «El año ha sido un poco agridulce. La temporada pasada no pudimos lograr el objetivo de entrar en Champions. No obstante, estoy feliz de poder hacer lo que más me gusta. Este año se presenta una nueva oportunidad de seguir disfrutando del fútbol y lograr los objetivos», comenta.

Aunque en liga, el club colchonero ha pasado de ser el gran rival del Barça a perder comba. Por ello, se ha producido recientemente un relevo en el banquillo. «Acabamos de cambiar de entrenador. Llega Manolo Cano procedente del Villanovense. Va a aportar muchas cosas. Aunque sea su primera experiencia en el fútbol femenino, tiene un recorrido gratificante en su pasada etapa en el club en juveniles y en el fútbol masculino. Estamos a tope con él para poder aplicar las ideas que nos transmita y practicar su estilo de juego», destaca la poblanchina. Respecto al fútbol extremeño, Menayo no puede ocultar su desazón por lo que le está ocurriendo al Santa Teresa, su antiguo equipo antes de marcharse al Atlético de Madrid. «Me da mucha pena la situación a la que ha llegado el Santa Teresa. Ha sido uno de los equipos punteros en Extremadura y no me gusta ver todo lo que ha sucedido», asevera. Sobre el Cacereño, el mejor equipo femenino del fútbol extremeño en este momento, les manda sus mejores deseos para la segunda parte de la temporada. «Ojalá que al Cacereño le vaya bien y pueda ascender para volver a tener en Primera nuevamente un club extremeño», concluye. Tras una grave lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, volvió a mediados de 2021 a sentirse futbolista. Una vez superado ese mal trago, se lamenta por haber podido participar todo lo que le hubiese gustado. «La lesión está afortunadamente olvidada. Esta temporada sí que estoy teniendo problemas físicos y no estoy pudiendo ayudar al equipo en el campo. El año lo afrontamos con muchísima ilusión y ganas de hacernos mejores futbolistas», detalla. Respecto a todo lo acontecido con la selección española, no se ha pronunciado sobre la polémica y se ha centrado en su deseo por volver a lucir algún día la Roja. «El hecho de vestir la selección de tu país es algo grandioso. Ya lo hice en categorías inferiores y me encantaría hacerlo también en la absoluta. Aunque ahora mismo es algo que ahora es un sueño para mí, trabajar día a día con mi equipo. Ese es el proceso para luego ir a la selección. Ojalá algún día llegue la oportunidad», sostiene. Igualdad Otro de los temas en los que se pronuncia la de Puebla de la Calzada es el camino hacia la igualdad en el fútbol. Aunque admite que hay mejoría, también lamenta que todavía queda mucho trecho que recorrer. «Creo que se está avanzando en buena dirección para conseguir la igualdad. Nuestra liga ha dado un paso adelante hacia la profesionalización. Son pasos necesarios y eso es bueno para nosotras. Del mismo modo, reflexiona que «no creo que en ningún momento se iguale a nivel económico. A nivel de infraestructuras y de salarios, desgraciadamente hay cosas que mejorar para que las nos dedicamos a esto podamos mejorar y tener plenas garantías», lamenta la extremeña.