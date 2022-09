El Santa Teresa, con el agua al cuello

Desde que el Santa Teresa descendiera de Primera Iberdrola, allá por el mes de junio de 2021, su caída hacia los infiernos ha tenido un ritmo vertiginoso. En una temporada en la que la segunda categoría del fútbol femenino español iba a sufrir una nueva reestructuración, la exigencia era mucho mayor que otros años. Si querían mantener su puesto en el segundo escalafón, tenían que finalizar entre los cinco primeros. De lo contrario, acabarían jugándose la vida en una ruleta rusa en 90 minutos. El equipo pacense se vio arrastrado a esta fase de repesca y cayó en Oviedo, certificando un nuevo descenso y pasando de la élite a la tercera división (que se iba a renombrar como Segunda Federación) en menos de doce meses.

Pero la cosa no acabó ahí. El presidente, Manuel Guerra, que había llegado al cargo en enero de 2021, dimitió el pasado mes de agosto por motivos personales, ante las grandes dificultades que tenía para poder sostener a una entidad rojiblanca ahogada por las deudas. Tanto el propio Guerra como su sucesor, Mario Acedo, presidente de la nueva junta gestora, aseguraron que el equipo saldría a competir esta temporada. Los hechos ocurridos este domingo demuestran todo lo contrario. El equipo no se presentó al encuentro de la primera jornada de liga frente a La Solana y el acta del encuentro reflejó ya una primera incomparecencia que además de una importante multa, supone dejar al club con el agua al cuello. Si en el choque de este fin de semana ante el Balears FC vuelven a repetir esta escena, el equipo quedará expulsado de la competición. Por tanto, las declaraciones del propio Mario Acedo, afirmando que iban a jugar el domingo, no se cumplieron.

Sin inscripciones

En la lista de inscripciones de la federación no figura a día de hoy ni una sola jugadora del Santa Teresa. Las deudas que arrastraban de la pasada campaña ha evitado que pudieran tramitarse a tiempo esas fichas y eso tiene una solución muy complicada a escasos días de que se dispute la segunda jornada. El filial, que también disputaba el primer partido de liga ante el Extremadura, tampoco se presentó por el mismo motivo. El club de Almendralejo anunció a través de su cuenta de Twitter que las jugadoras pacenses no llegaron a pisar el Tomás de la Hera, escenario donde estaba previsto que se celebrara el choque.

Además, el equipo que dirige Rubén Gallego tiene agendado esta semana el encuentro correspondiente a la primera eliminatoria de Copa de la Reina frente al Elche. Si tampoco se presentan a este partido, querían expulsadas de la competición. El propio técnico se manifestó sobre el asunto a través de su cuenta de Twitter. «Varios meses de trabajo en este proyecto, donde ahora el director deportivo, cuerpo técnico, jugadoras y trabajadores del club solo nos queda creer en él», aseguró. Los próximos días se antojan decisivos para conocer el futuro más inmediato de una entidad que ha estado más de un lustro en la élite, donde llegó a soñar con disputar la Copa de la Reina. Además, fueron un referente para la región, logrando la Medalla de Extremadura en 2017.