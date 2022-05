El Santa Teresa continúa en busca de la quinta plaza mientras las matemáticas no le digan lo contrario. Aunque el equipo rojiblanco se encuentre a un solo punto del objetivo, lo cierto es que no tendrá un escenario nada sencillo para lograr el billete directo a Primera RFEF después de complicarse la vida en una última jornada en la que ni pudo ni supo vencer a un Real Unión de Tenerife que está peleando por no descender dos categorías.

El equipo pacense rinde visita este domingo a las 11.30 al Alhama. Será un complicado envite ante un equipo que se proclamó campeón del Reto Sur la pasada jornada y que, gracias a ello, puso rúbrica a su ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino. Desde el conjunto murciano se ha vendido este partido como «la fiesta del ascenso», por lo que el equipo que dirige Manuel Fernández tratará de aprovechar ese descenso de tensión para buscar sumar el segundo triunfo de la temporada ante un conjunto al que ya se impusieron en la primera vuelta con cierta solvencia. El preparador cordobés, que podrá contar con todas las jugadoras disponibles para esta cita trascendental, califica este encuentro como «un partido vital» para llegar con opciones a la última jornada. Buscando ‘favores’ El Santa Teresa ocupa la octava posición y está a un solo punto del Madrid CFF B, quinto clasificado. En esta jornada el cuadro pacense buscará un pequeño ‘favor’ por parte de Cacereño y Granada, que se miden a los filiales de UDGTenerife y Madrid CFF, que se sitúan ahora mismo por encima de las pacenses. Al mismo tiempo, espera que La Solana pueda arañarle puntos al Córdoba en tierras andaluzas.