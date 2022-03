Hay escenas a las que el ojo humano le cuesta acostumbrarse. Después de ver una secuencia tantas veces repetida, mira con asombro cómo cambia el orden de las cosas. Este puede ser el caso de Juan Carlos Antúnez Vázquez (1983, Badajoz). Tras más de una década en el Santa Teresa como entrenador y director deportivo y haber dirigido más de una docena de derbis entre el conjunto rojiblanco y el Cáceres, ahora verá desde fuera el choque que enfrentará a ambos conjuntos el próximo sábado a las 17.00 en el Campo Federativo de San Roque.

El verano asumió la dirección deportiva del Sport Extremadura, club de nueva creación y que pelea por ser un equipo puntero en la región. «Estoy convencido que vamos a competir por estar arriba en los próximos años. Tenemos un grupo inversor serio y gente con experiencia y con la calma suficiente para hacer que el proyecto prospere. Este año intentaremos ascender a Nacional y dentro de unos años estaremos ahí», explica.

El preparador lleva una vida muy diferente a la que ha tenido en la élite durante los últimos años. Aunque admite que necesitaba parar, tampoco oculta que su retorno como entrenador se acabará produciendo. «Creo que me ha venido muy bien el descanso. Los primeros seis meses me vinieron genial. Es el primer verano que tengo vacaciones. Son las primeras navidades que he podido pasar tantos días en casa y disfrutar de un tiempo libre que el fútbol profesional no da. Eso sí, echo de menos los banquillos», comenta.

Sobre el encuentro, prevé un guion muy similar al de los partidos que le tocó vivir durante su etapa en el banquillo del Santa Teresa ante un Cáceres ahora renombrado como Cacereño. «Los dos equipos llegan bien en cuanto a resultados. No los he visto mucho ni los conozco demasiado. Quizás conozco más al Cacereño, que he visto que ha sido más regular, pero por otro lado es normal porque tiene una plantilla más asentada», detalla.

Será Manuel Fernández y no él quien se mida a Ernesto Sánchez. No es la primera vez que se ven las caras, ya que tanto en Copa Federación como en la primera vuelta, el cuadro verde se llevó el gato al agua. Esa extraña añoranza es otro de los elementos que llama la atención a Antúnez. «Va a ser un partido extraño para la historia de los derbis. Ernesto y yo nos habremos enfrentado 20 o 30 veces. Para mí es raro ver al Santa Teresa sin esas señas de identidad que tuvo durante años», asevera. «Me da lo mismo el que gane. Mi equipo ha sido el Santa Teresa, independientemente de cómo he salido y es de mi ciudad. Por otro lado, también tengo una relación especial con Ernesto y con el Cacereño y con varias jugadoras a las que he tenido el privilegio de entrenar», concluye.