La Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (Acaex) ha solicitado al Ayuntamiento de Badajoz que se eliminen las tasas del mercadillo del próximo año debido a que las ventas se han resentido mucho por las olas de calor que ha padecido la ciudad durante el verano, primero, por lo que ha tardado en llegar el frío en invierno, después, y por los mercadillos que se han tenido que suspender debido a las lluvias en las últimas semanas. El presidente de la asociación, Julián Cruz, aseguró que lo único bueno que han tenido este año ha sido el Black Friday, que salió el fin de semana soleado y eso les permitió salvar un poco las ventas. Aún así, recordó que coincidió con el partido de España-Alemania del mundial de fútbol, con las manifestaciones y actos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres del 25N y también llovió un poco. «Nos han dado por todos sitios», resaltó.

Cruz reclamó ayuda y expresó que las tasas de este año las tendrán que abonar el siguiente y a plazos a través del Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Badajoz (OAR) porque «no hemos vendido». Los vendedores ambulantes en la capital pacense pagan 250 euros cada seis meses por cada mercadillo, de tal modo que si un autónomo tiene la licencia para instalar su puesto de seis metros el domingo y el martes le supone una cuota de mil euros anuales.

Los dos últimos martes y el pasado domingo se tuvieron que suspender como consecuencia de las precipitaciones y, para colmo, los dos domingos siguientes son los días de Navidad y Año Nuevo, por lo que tampoco se celebrarán. El del día 25 se pasará al lunes 26 en la ubicación de el Polígono Industrial El Nevero porque es festivo. Para el presidente, es mejor que no tener nada pero no será igual que habitualmente porque no es su día natural, en el que acuden muchos ciudadanos portugueses, y porque el día siguiente se desarrolla el de la explanada del Puente Real.

Tras la pandemia, esto vendedores recuperaron el 35% de las ventas y actualmente están en un 50%. Otro de los inconvenientes ahora es que se presenta la época de las rebajas y esta mala situación les durará en enero, febrero y marzo. «No vamos a recuperar las ventas porque la gente lo que tenía lo ha echado en la Navidad», aclaró.

Para Cruz, las administraciones tienen que reconocer que son un colectivo que está a la intemperie y al que la subida de la gasolina le ha afectado mucho. Así, al igual que a los agricultores o a los transportistas, ellos también necesitan ayudas.

No se eliminarán

El ayuntamiento informó de que las tasas del mercadillo no se van a suspender en 2023 porque se han desarrollado con normalidad. En el pleno del pasado 26 de septiembre se aprobó una moción del PSOE para que, precisamente, se eliminaran. Salió adelante con el apoyo de Podemos y con los votos en contra de PP y Cs porque se habían ausentado dos concejales del equipo de gobierno. En ese momento, el alcalde, Ignacio Gragera, dijo que lo valorarían, pero no significaba que se fuese a llevar a cabo. El presidente de Acaex esperaba que lo respetaran.

Comercio

Ayer se celebró el Consejo Sectorial de Comercio en el que se informó de las actividades de dinamización comercial, desde el concurso de escaparates de San Juan hasta la campaña de Navidad actual y de las ayudas del ministerio. Además, la Asociación de Hostelería de Badajoz y la de Grandes Empresas Distribuidoras han presentado la solicitud para formar parte del consejo.