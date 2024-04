El alcalde de la localidad pacense de La Codosera, Juan Manuel Gómez (PP), ha lamentado la subida de un 50% que Promedio aplicará a sus tasas de los servicios básicos de agua y recogida de basura, un aumento aprobado, según ha criticado, "de forma unilateral y sin consenso alguno", por parte de la Diputación de Badajoz.

Gómez ha recordado que la medida contó con el voto en contra de los alcaldes del PP y del grupo popular en la institución provincial.

Esta actualización de precios supondrá que cada familia de La Codosera pase de pagar 88,04 euros al año a 132,06.

Para el equipo de gobierno local, se trata de una subida de tarifas en servicios públicos básicos "desproporcionada", teniendo en cuenta que Promedio, organismo autónomo de la diputación, está "saneado", argumenta.

En su opinión, la institución provincial cuenta con un presupuesto "suficiente para poder haber mitigado esta alza de precios a las familias, que ya soportan una inflación de productos básicos y energía que les hace muy cuesta arriba llegar a fin de mes", ha expuesto.

Según ha señalado, el actual equipo de gobierno municipal se encontró con una concesión de 12 años de la gestión de los servicios de recogida de basuras y agua a Promedio, "firmada por el anterior ejecutivo local del PSOE". En sus cláusulas, según añade, aparece que "los costes de no aceptar alguna de sus condiciones correría a cargo del propio ayuntamiento", algo que, a su juicio, "no es asumible actualmente y, por lo tanto, no queda más solución que acatar la subida de tasas establecida".