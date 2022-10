En La Nave Airsoft la cuenta de tostadas aumenta periódicamente. Actualmente la carta registra más de 60 propuestas para desayunar, pero eso es algo que se va incrementando poco a poco. Se empezó con las más básicas y poco a poco le fueron introduciendo elementos para hacer unas elaboraciones más trabajadas.

“¡Qué empape!”

Parafraseando a Ginés Correguela, un influencer muy particular que empapa de aceite sus gigantescos bocadillos en sus vídeos, en La Nave han presentado al concurso una sabrosa tostada con aceite de oliva, tomate, jamón ibérico, huevo y pimentón que ya se ha quedado como fija en la carta para lo que resta de año.

¿Aquí se puede desayunar a cualquier hora del día?

Tenemos las tostadas todo el día. Se pueden comer a cualquier hora. Mucha gente se ha ido de aquí habiendo cenado ya. Menús hay en todos lados, pero tostadas no. Nuestra idea es que los clientes puedan tomar tostadas a cualquier hora. Tenemos un cartel en el que pone “mañana hay migas”, aunque en realidad muchas veces no hace falta esperar al día siguiente.

¿Hay mucha clientela en el Polígono El Nevero?

Viene gente de todas las naves. Desde un montón de trabajadores hasta clientes que llegan de fuera y recorren la ciudad para venir hasta aquí. Por eso cada vez ha ido aumentando esto.

¿Considera el desayuno una parte importante de sus ingresos?

Sin duda. Tenemos nuestra clientela fija que se ha visto aumentada con otros clientes más esporádicos. Algunos de los que vienen se acaban quedando. Todavía no existe nadie que me haya dicho que no le gustan mis tostadas.

¿En qué se inspiran para ponerle estos nombres a sus tostadas?

Nos inspiramos en nuestros propios clientes para nombrar sus tostadas. Hay algunos que ponen su nombre y otros que ponen el nombre de su empresa. Cuando me hacen una propuesta que no está incluida en carta y la piden de forma repetida, la acabo incluyendo con su nombre y se han ido adueñando de esa tostada poco a poco. Empezó con nombres de armas para caracterizar el airsoft, pero luego la clientela ha ido añadiendo ideas para nombres y nosotros las hemos ido incluyendo.

¿Mucha gente se sorprende al ver que aquí ponen de desayunar?

Muchísima. Nosotros hicimos el bar por eso. Aunque últimamente también nos hemos encontrado gente que viene a desayunar o a tomar algo y se interesan por el airsoft y acaban participando. Ambas partes se retroalimentan a diario dentro de nuestro negocio.

¿Se puede poner cualquier cosa encima de un pan para una tostada?

Sí, claro. Aquí vale cualquier cosa. Tenemos hasta una tostada de kebab. Que lleva lechuga, tomate, carne de kebab y la salsa. Todos los que la han probado me han dicho que les ha encantado. Todo depende si la gente viene a tomarse una tostada para desayunar o para comer.

¿Por qué cree que en Badajoz somos más de salado que de dulce?

No solo son de salado. Hay mucha gente que es de mezclar. Muchos nos piden ‘la roquechuela’, que es una mezcla de roquefort y cachuela.

¿Qué opina de las iniciativas que fomentan el desayuno en Badajoz?

El desayuno se está asentando como alternativa de ocio. La gente queda para desayunar para probar las distintas tostadas. Me parece estupendo que se fomenten estas iniciativas para que se conozcan los sitios. Los desayunos que hay en Badajoz no las hay en ningún sitio.