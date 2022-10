No necesita más publicidad que el boca a boca para divulgar la múltiples bondades que viajan desde la cocina hasta el comedor de esta cafetería. Y es que es precisamente ahí, en la boca, donde a muchos clientes se les hace agua algunos de los desayunos que prueban aquí. Desde casi una veintena de tostadas para los desayunos, hay también otras opciones. ya que también dan migas, pincho de tortilla, bocadillos con embutidos ibéricos o queso que deleitan los paladares de toda aquella persona que quiera invertir un rato de su tiempo en probarlo.

Jamón de verdad

En el propio establecimiento aseguran que en torno al 80% de los clientes la piden cuando van a la cafetería del Hotel Río. De sencillos ingredientes, con aceite, tomate que hacen cada mañana, añaden el propio jamón, que destaca por una calidad casi suprema. En esta cocina aseguran que se cuida mucho el corte para que también pueda destacar a nivel visual.

¿Considera que esto es algo más que la cafetería de un Hotel?

A mí me gusta mucho viajar y, sinceramente, nunca he visto tanto movimiento como tiene esta cafetería. Creo que va muy unida al hotel. A mí modo de ver, no podría existir una cosa sin la otra. Considero que ambas se ayudan entre sí.

¿Que en la carta haya varios tipos de jamón quiere decir que distinguen entre lo bueno y lo mejor?

Es justamente eso. Que se distingue entre lo bueno y lo mejor. Es una sutil diferencia.

¿Están incluidos sus desayunos en el alojamiento del hotel?

Dependiendo del tipo de reserva que tengan, contratan el desayuno continental, en el que entran tostadas básicas de aceite, tomate, paté o cachuela. Lo servimos en mesa cuando abrimos tras el confinamiento y ahora lo hemos dejado así. También hay otro que incluye opciones más completas, que es el desayuno buffet, que ahí sí incluye el jamón con zumo de naranja, café, infusiones y puedes repetir. En el caso de las personas que no estén hospedadas, también se puede pedir y se puede pagar en recepción o aquí en cafetería. El continental tiene un precio de 4 euros y el buffet 7,50€.

¿Qué dicen de los desayunos las personas que se hospedan?

Tenemos muchos clientes que suelen repetir. Muchas veces nos quedamos con la cara del cliente y ya sabemos qué quiere.

¿Cuál es la manera correcta de cortar el jamón para una tostada?

El jamón denominación de origen lo hacemos a corte de cuchillo, pero para los desayunos, que es otro tipo vienen desde fuera de España. Viene mucho turismo extranjero. Desde alemanes, ingleses y sobre todo portugueses. Nos piden consejo a la hora de desayunar y les encantan las tostadas que ponemos.

¿Por qué el zumo de naranja tiene ese precio?

Creo que es el precio que tiene. Es de calidad y lo servimos recién hecho.

¿Pierde su esencia la carta de la cafetería con el QR?

Hemos tenido QR también junto con la carta física. Pero al final, la media de edad de los clientes que viene aquí no utiliza el teléfono.

Dicen que el café atrae o resta clientes. ¿Qué opina?

Estoy de acuerdo. De hecho, la cafetera tiene que estar siempre a punto. Tanto si es una bica portuguesa, que viene gente de allí que es muy exigente cuando te la pide, como si es otra cosa. Damos un buen café y un buen servicio.

¿Ha notado el auge del desayuno en la ciudad?

La verdad es que, desde que yo estoy trabajando aquí, siempre hemos tenido bastante aceptación. Creo que cada día va a más. Después del covid la gente está perdiendo el miedo y utiliza tanto la terraza como en el interior de la cafetería.

¿Cree que repercute en el turismo la iniciativa de los desayunos?

A los que vienen de fuera les gusta mucho el desayuno. Incluso los que de jamón, nos viene envasado al vacío cortado también a cuchillo. El tipo de corte tiene que ser con el que tu puedas meterte el trozo de jamón entero en la boca.