Merche Cáceres escribió la semana pasada un correo a la Consejería de Salud pidiendo «ayuda» para solucionar su problema, del que se hizo eco este diario. Lleva 3 años en la lista de espera para ser intervenida en Badajoz de una estenosis foramidal, una afección que ha condicionado su vida, hasta tal punto que tiene la incapacidad permanente total desde abril del año pasado por sus dificultades para andar y sus dolores continuos.

La respuesta a su correo no ha tardado en llegar. Paradójico. Menos de dos días. La consejería le ha contestado que «calculan» que «podrá ser operada en las próximas semanas». Al contrario de lo que pudiera creerse, Merche no se muestra esperanzada por estas palabras. Esta mujer está realmente contrariada por la explicación que precede a un compromiso incierto que no se concreta en una fecha. En mayo caduca su cuarto preoperatorio.

En el citado correo, el gabinete de la consejería le explica que después de informarse «exhaustivamente» sobre su caso, la Gerencia del Área de Salud de Badajoz le ha comunicado que esta paciente lleva desde el 25 de marzo de 2021 pendiente de ser intervenida de una estenosis foramidal L-4 L-5 que provoca clínica de lumbociática bilateral. Hasta ahí, de acuerdo. Lo que le ha dolido a Merche Cáceres es que, a continuación, la consejería señale que «nos comentan que actualmente hay un número de pacientes con patologías similares en las listas de esperas con más tiempo de antigüedad». Y que «desde la Gerencia llevan mucho tiempo intentando solucionar esta situación que están sufriendo multitud de pacientes». Esta mujer no entiende que le digan que hay muchos enfermos que llevan esperando más tiempo que ella, cuando siempre que ha preguntado por la lista de espera le han dicho que era la número 2 y que solo había otro paciente delante.

Ahora le queda «esperar». Como lleva más de tres años. «No sé qué voy a tener que hacer para que me hagan caso de una vez». No se cree que vaya a ser intervenida «en las próximas semanas». «Yo ya no confío en nada», recalca. «Porque estoy harta de ir a la lista de espera, siempre me han dicho que estoy la segunda y ahora me responden que no soy de las más antiguas, que me digan de dónde han sacado a los demás, como no sean de otros médicos, porque del mío no nos movemos ni el señor que está delante de mí, ni yo». Efectivamente, reconoce que hay otro paciente antes que ella. Le ha sorprendido la respuesta de la consejería. «Hay que seguir esperando», se lamenta. «Como ellos no tienen mis dolores ni están en mi situación».

Denuncia

Es la primera vez que envía un correo a la consejería. Con anterioridad, presentó hasta cuatro reclamaciones en atención al paciente y al usuario, sin ningún resultado. «Ya no sé qué hacer». Tal es su situación que se ha puesto en contacto con un abogado para estudiar la posibilidad de presentar una denuncia. «He intentado de buenas maneras que me hagan caso, pero no es posible». El tiempo corre en contra de su salud y no quiere esperar a tener fiebre o no controlar el esfínter para ser operada de urgencia. «Cada día estoy más agotada, el dolor es constante y la medicación ya no me hace nada».