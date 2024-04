El grupo socialista en el Ayuntamiento de Badajoz no se cree los datos sobre el incremento de visitantes en Semana Santa que ha hecho públicos el equipo de gobierno local a través de la Concejalía de Turismo.

El PSOE señala que en el balance de 2024, la concejalía ha asegurado que ha habido que hubo un aumento del 72%, 5800 visitantes a monumentos y lo justifican en que han estado más días abiertos (doce ininterrumpidos) a pesar de que dos estuvieron cerrados, en concreto, el Fuerte de San Cristóbal y la Galería de Fusileros. La concejala socialista Concha Baños lo rebaja este dato a unos 1.930 visitantes, ya que Turismo contabiliza cada vez que entran a un monumento y no por persona. Además, "es difícil que aumenten un 72% cuando las oficinas, otro indicador que utiliza el PP, solo lo hacen un 7%".

Con respecto a las visitas a oficinas de turismo en el PSOE creen que hay un error a la hora de contabilizar. Siempre con datos municipales, en 2022, en Semana Santa, hubo 2.009 visitas a las oficinas de turismo. En 2023 aumentaron un 22% con respecto al año anterior y llegaron a 2.451 personas. Si como asegura la Concejalía de Turismo, en este 2024 han aumentado un 7%, eso significaría que ha habido 2.622 visitantes en las oficinas y no los 3.000 que asegura el equipo de gobierno, para que se llegue a esa cifra el porcentaje de aumento debiera haber sido del 22%, el mismo que un año antes, recuerda Concha Baños.

Gestión digital

Para la concejala socialista, es necesario contar con datos "más fiables sobre turismo", pues "no es suficiente" aportar datos sobre visitas a monumentos u oficinas de turismo. "A estas alturas un sistema de gestión digital de visitas es una herramienta imprescindible para cualquier destino turístico. Badajoz debiera contar con un dashboard de información, que registre todos los datos de nuestros turistas y así conocer cuáles han sido sus intereses y qué es lo que han hecho en nuestra ciudad gracias al CRM turístico". Además, desde el grupo socialista, Concha Baños reclama conocer los datos de visitantes a museos y salas de exposiciones, empleos creados en el sector turístico, impacto económico anual del turismo en la ciudad y pernoctaciones, "lo que son unas estadísticas serias".

Menos horas

Además, desde el PSOE alertan de que a pesar de que Turismo informó ayer de que los monumentos estarán abiertos en la tarde del jueves y del domingo, lo cierto es que, al tener dos monumentos cerrados, la suma de horas en que permanecen abiertos es menor. Para abrir el Fuerte de San Cristóbal (el único que necesita dos vigilantes) y la Galería de Fusileros son necesarias 36 horas, y la apertura en las tardes de jueves y domingo requiere tan solo 24 horas. En el PSOE no entienden este "intento constante desde la Concejalía de Turismo de retorcer la verdad".

Cerrados "sin motivo"

Por otro lado, en el grupo socialista "no entienden la ofuscación del PP" por mantener cerrados los monumentos del Fuerte de San Cristóbal y la Galería de Fusileros si allí no hay obras, tal y como ha comprobado el grupo municipal, tanto en los días previos a Semana Santa como en los posteriores (toda la semana pasada). "Una obcecación en su cierre que debiera ser explicada y razonada y tal vez, si lo hicieran, todo se entendería mejor". Baños señala que si "no hay ningún motivo para que siga cerrada la Galería de Fusileros ni el Fuerte de San Cristóbal", por lo que "exigimos una rectificación y su apertura inmediata”.