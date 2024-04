El hundimiento en el bulevar de la avenida de Huelva lo causó una fuga de una tubería de riego y estará reparado dentro de una semana. Es la previsión que maneja el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, aunque todo dependerá de lo que se encuentre cuando se abra el tramo afectado, en el que, de momento, no se ha empezado a trabajar y sigue acotado con vallas.

Sí se están abriendo zanjas en otro de los tramos -el más próximo a la fuente de la Rana-, donde se han detectado otras roturas en la misma conducción de fibrocemento. Se va a reparar toda la tubería, pero para que no haya que poner patas arriba todo el bulevar, se ha decidido que se introducirá la nueva tubería de polietileno de 40 centímetros de diámetro en la antigua (de 70). Como es para el riego y no de abastecimiento, será suficiente.

Como en Castelar

Lo que ha pasado en el bulevar de la avenida de Huelva este fin de semana es lo mismo que ocurrió en julio de 2022 en la avenida Ramón y Cajal, junto al parque de Castelar, cuando el firme de la calzada se hundió y casi engulle un coche, pero con consecuencias menos graves y con una solución menos compleja.

En ambos casos, una fuga de agua provocó el lavado de tierra, lo que afectó a la capacidad de carga, pero en el caso del de Castelar se debió la cantidad de caudal era mucho mayor, pues procedía de la conducción por la que desaguaba el estanque.

En la avenida de Huelva, al tratarse de una rotura de una tubería de riego, lo que ha estado saliendo es un «hilo» de agua. Como la avería «no ha dado la cara», la tierra se ha ido reduciendo poco a poco hasta que el pavimento ha cedido al quedar hueco el terreno.

Al descubrir la avería el pasado viernes, los operarios de Parques y Jardines iban a repararla, pero con el peso de la máquina que iban a utilizar se vino abajo. La zona se perimetró con vallas y cintas y se ha dejado un pasillo en un lado para que los peatones puedan pasar.

Hasta que no se abra no se sabrá la profundidad del socavón, que puede ser de unos pocos centímetros o de metros. Una vez que se descubra todo el terreno afectado será Aqualia la que se encargue de colocar la nueva tubería de polietileno -que no se rompe-, al tener que manipular conducciones de fibrocemento.

El siguiente paso será sanear el terreno, rellenarlo y poner el nuevo pavimento. «En principio, no parece una obra muy complicada», apuntó Urueña, quien no obstante insistió en que hay que esperar a que se abra para saberlo con seguridad.

Plan Director de Aguas

De momento, esta es la actuación que se va a llevar a cabo en la avenida de Huelva, pero el concejal de Vías y Obras recordó que el ayuntamiento está realizando ahora un estudio para planificar las obras en las redes de saneamiento y abastecimiento que se incluirán en el futuro Plan Director de Aguas, que prevé poner en marcha en 2025.

Este plan se financiará con la dotación económica que hasta ahora ha venido aportando el ayuntamiento a la concesionaria del servicio, Aqualia, para cubrir el déficit y garantizar el equilibrio financiero (el año pasado fueron 5,8 millones de euros). Para disponer de estos fondos, como ya informó este diario, se van a actualizar las tarifas del agua el próximo 1 de julio, fecha a partir de la que los pacenses pagarán unos 14 euros más al trimestre.