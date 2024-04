Acaban de cumplirse 3 años. Tres años justos desde que, en época de mascarillas, la Junta de Extremadura confirmó su entrada en el futuro Consorcio del Casco Antiguo de Badajoz. Fue por videoconferencia, el 5 de abril de 2021.

Tres años después, mañana, miércoles, 10 de abril, las tres administraciones que se comprometieron entonces a seguir adelante, firman el convenio para su creación. La firma tendrá lugar a las 10.00 de la mañana en las Casas Consistoriales, en la plaza Alta, con la presidenta del Gobierno regional, María Guardiola, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo. Posteriormente, harán un recorrido por el interior del recinto de la Alcazaba, la Biblioteca de Extremadura y la plaza de San José.

La reunión de hace tres años se valoró como el espaldarazo definitivo para la creación del consorcio, que se llevaba gestando desde 1998. Se celebró por videoconferencia y fue la reacción de la Junta a la misiva que se envió en febrero al presidente del Ejecutivo regional en aquel momento, Guillermo Fernández Vara. La entonces vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Púbica, Pilar Blanco-Morales, además de confirmar la presencia de la Junta en el consorcio, marcó un plazo para su constitución: junio de ese mismo año. Nadie duda a estas alturas de que no se cumplió. En aquel momento, la diputación ya había hecho público su compromiso. Gallardo había expresado meses antes, en diciembre, en el pleno en el que se aprobaron los presupuestos del organismo provincial, su disposición a participar en la nueva entidad.

Sin el Gobierno central

Sólo quedaba por confirmar la Administración central. Nunca lo hizo. Mejor dicho, confirmó que no participaría. Lo hizo la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco. En julio de 2021, en una reunión que mantuvo con el nuevo alcalde en ese momento, Ignacio Gragera, le dijo que el ministerio no entraría como socio de pleno derecho en el consorcio, aunque sí participaría financieramente en los proyectos que se presenten. Este posicionamiento se ha mantenido hasta la fecha, a pesar de que tanto el ayuntamiento como las asociaciones defensoras de la recuperación del centro histórico de Badajoz han seguido insistiendo en la necesaria presencia de la Administración central. El motivo que siempre se ha esgrimido por parte de la Delegación del Gobierno (y del PSOE) es que el Estado no se integra en consorcios, salvo aquellos que tienen un objeto muy detallado y no es el caso de Badajoz, que no se limita a la recuperación del patrimonio histórico.

En septiembre de 2021 se celebró un encuentro en Mérida, presencial en el que avanzaron algunos detalles. Las tres partes se comprometieron a que el Consorcio sería una realidad antes de que terminase el año. Tampoco se cumplió.

En enero de 2022 se hizo público el convenio que la Junta había remitido al ayuntamiento y a la diputación para su aprobación, junto a los estatutos. En el apartado de financiación figuraba que el presupuesto previsto para ese año sería de 1 millón de euros, del que la Junta aportaría el 58% (583.000 euros) el ayuntamiento 400.000 y, la diputación, 17.000 euros.

Bloqueo

Pasaba el tiempo y nada trascendía sobre la creación del consorcio. Seis meses después, en junio de 2022, las asociaciones que han venido luchando por su creación denunciaron la "situación de bloqueo". Firmaban el escrito SOS Casco Antiguo, la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz, la de Vecinos del Casco Antiguo y Amigos de Badajoz. El ayuntamiento y la Junta confirmaron que el compromiso seguía en pie, pero que había trámites por resolver.

El consorcio seguía existiendo solo en titulares de prensa. Empezó 2023 y hubo cambios. Las tres administraciones acordaron los textos del convenio y los estatutos que regirá la nueva entidad, que tendrá adscripción municipal. Eso implicó que el ayuntamiento ganase peso y se modificase el reparto de aportaciones y la representación en el consejo rector con respecto al borrador inicial. A partir de ese momento, se acordó que el ayuntamiento aportaría más fondos. Su aportación pasó a ser del 49%; la de la Junta del 43,5% y de la diputación, el 7,5%.

Se acercaban las elecciones y había que agilizar el proceso. En marzo de 2023 el pleno del Ayuntamiento de Badajoz aprobó los estatutos, el convenio y la memoria histórica. El acuerdo se adoptó por unanimidad. Este trámite tenía que pasar por el pleno de la diputación y el Consejo de Gobierno de la Junta.

Las elecciones municipales y autonómicas paralizaron los acuerdos pendientes. En la Junta entró el PP, el mismo partido que gobernaba en el ayuntamiento. En la diputación, siguió el PSOE

Hubo que esperar hasta octubre pasado. El Consejo de Gobierno de la Junta autorizó el día 17 la firma del convenio de colaboración con la diputación y el ayuntamiento para la creación del denominado Consorcio Integral para la Recuperación Monumental Patrimonial, Social, Económica y Urbanística del Casco Antiguo de Badajoz. Solo faltaba el acuerdo de la diputación, que no se hizo de rogar. Diez días después, el 27 de octubre, el pleno de la corporación provincial aprobó el convenio de colaboración.

Cambios

El proceso parecía imparable. Sin embargo, no fue así. Aún quedaban escollos por sortear. De nuevo el consorcio se retrasó porque la Junta propuso cambios en los estatutos, que tenían que pasar otra vez por los plenos del ayuntamiento y de la diputación.

Se volvió a hablar del consorcio en la visita que realizó al ayuntamiento el consejero de Presidencia, Abel Bautista, el 23 de febrero. Bautista y el alcalde anunciaron que en diez días Guardiola se desplazaría a Badajoz para firmar el convenio del consorcio. Han sido unos cuantos más, pero ya hay fecha. Será mañana cuando los tres responsables de sendas administraciones estampen su rúbrica y pueda echar a andar definitivamente, como adelantó este diario.

El Consorcio del Casco Antiguo, tal como se ha previsto en sus estatutos, no tiene como único fin la recuperación del patrimonio histórico. A este objetivo añade una apuesta económica, cultural y turística por este entorno degradado. Nacerá con un presupuesto anual de 226.620 euros para gastos de personal y funcionamiento y un fondo patrimonial, de 20.000 euros. Una vez que se constituya, se decidirán las inversiones en proyectos concretos (obras, actuaciones sociales, culturales o turísticas) que se llevarán a cabo en cada anualidad, que se presupuestarán y se financiarán de acuerdo con el mismo reparto recogido en los estatutos.

Mañana se conocerán los siguientes pasos a dar.