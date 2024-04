De este modo, se actuará en los siguientes ejes: uno por la avenida Ricardo Carapeto, otro entre Ronda del Pilar y la avenida Ramón y Cajal, otros dos entre San Miguel y Ciudad Jardín, otros dos en la BA-20 (la mal llamada autopista), otro entre la carretera de Sevilla y la Ronda Norte, otros tres que irían desde Ciudad Jardín (incluyendo Damián Téllez Lafuente), Cerro de Reyes y Valdepasillas hacia el centro; otro por el puente de la Autonomía, otro por el de la Universidad y otro desde la avenida de Elvas hacia la carretera de Cáceres.

Tal y como recoge el pliego publicado en el perfil del contratante del ayuntamiento, se plantean dos opciones para la implantación de los carriles bici: bien ocupando parte de la calzada, concretamente aparcamientos en línea o batería; o bien sobre el acerado, «sin entorpecer el correcto tránsito de peatones y el acceso al mobiliario».

En ambos casos, los trazados tendrán 1,5 metros de ancho «con acabado semi-pulido con cuarzo en color rojo o verde».

Una vez que los trabajos estén adjudicados, habrá un plazo de cinco meses para que todos los carriles estén finalizados. Y un plazo de un año de garantía desde la terminación de los trabajos.

«Abandono» del servicio de alquiler

El PSOE lamentó ayer que el servicio de alquiler de bicicletas de Badajoz (BIBA) «lleva un mes abandonado» debido al retraso en la nueva adjudicación de su mantenimiento y asistencia. «El ayuntamiento se comprometió a ofrecer un buen servicio mientras llegaba esta adjudicación, pero no ha sido así», criticó la oposición. Junto a esta falta de mantenimiento, «los usuarios se quejan además de la ausencia de bicicletas en las bases o de una deficiente y errónea información en la aplicación», aseguró el PSOE. «Todo ello hace que la utilización actual no sea fiable», añadieron. El PSOE recordó que el consistorio recurrió a «privatizar» este servicio al no contarse «ni con personal ni medios para cumplir las funciones».