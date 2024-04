Pasaban las seis de la tarde de este domingo. Miguel y David, policías nacionales de Badajoz, patrullaban en un vehículo por puerta Palmas cuando escucharon el aviso. Una persona se había precipitado al Guadiana y estaba en el agua, a la altura del puente de la Autonomía. Tardaron apenas un minuto en llegar.

Conducía David y casi antes de que el coche se detuviera junto al puente, Miguel salió a la carrera, saltó una valla y localizó a hombre bajo el primer pilar, a unos 4 metros de la orilla. Estaba boca abajo y era incapaz de reaccionar, posiblemente porque se encontraba bajo los efectos de algún fármaco.

Miguel saltó al agua con todo lo que llevaba puesto, incluida el arma, sin saber qué profundidad había y, no sin dificultades, consiguió llegar hasta el cuerpo y arrastrarlo a la orilla, donde su compañero David y un ciudadano lo ayudaron a sacarlo del río. «Había mucha corriente y al agua me llegaba bastante por encima de las rodillas. Me metí como pude y sin saber lo que había», reconoce.

Tras ponerlo a salvo, el hombre, de 63 años, seguía aturdido. «No hablaba y tenía síntomas de hipotermia. Lo llevamos hasta un banco, le pusimos una manta térmica y conseguimos reanimarlo un poco, hasta que llegaron los sanitarios, que se lo llevaron al hospital».

«No te lo piensas, solo quieres llegar cuando antes para salvar a la persona» Miguel y David - Policías nacionales

David es policía nacional desde hace 15 años y Miguel lleva en el cuerpo 8. Aunque han vivido otras situaciones extremas, es la primera vez que ambos intervenían en un intento de suicidio en el río. «No te lo piensas, solo quieres llegar cuando antes para salvar a la persona». Pese a no contar con medios necesarios para este tipo de actuaciones en el agua y ser conscientes de los peligros que entraña el Guadiana -corrientes, fango, pozas...-en lo último que pensaron fue en eso.

A pesar de su heroico acto, no se sienten héroes. «Es gratificante cuando ayudas a una persona, pero es parte de nuestro trabajo», aseguran.

Este es el tercer intento de suicidio que hay en esta zona en menos de un mes. El 10 de marzo una mujer fue rescatada del agua a unos metros del puente de la Autonomía y justo una semana después, un hombre de 63 años. Ambos se metieron en el río desde la orilla. En el caso del domingo, el varón se lanzó desde la base de uno de los pilares. Una mujer que pasaba por la zona en ese momento dio la voz de alarma. Miguel y David le salvaron la vida.