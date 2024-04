Yo estudié el doble grado de comunicación y documentación. Mi idea era dedicarme a ello, pero siempre fui muy creativa y con el tiempo me presenté a concursos de emprendimiento, entre ellos, el programa de emprendimiento de mujeres WowUp CESUR de Sevilla. Allí comencé a informarme y documentarme sobre el mundo empresarial. La moda era un hobby para mí, y en 2022 nace mi idea de negocio.

¿En qué consistía esa idea de negocio?

Yo veía firmas punteras de moda con nicho de mercado en Badajoz. Entre ellas, las de influencers como María Pombo. Sentía que en Badajoz había muchas tiendas con la misma oferta de ropa. Mis amigas accedían vía online a marcas específicas y de ahí surgió ‘Mi Pequeño Madrid’. Comencé a negociar con estas marcas, con servicios únicamente vía web, para ofrecer prendas de ropa, accesorios y joyas de marcas exclusivas en Badajoz.

¿Por qué el nombre ‘Mi Pequeño Madrid’?

Porque, pese a que he vivido gran parte de mi vida aquí y en Sevilla, de donde es mi padre, nací en Madrid. Además, todas las marcas de mi tienda tienen algo en común: tienen sus sedes en la ciudad madrileña. Es como traer la capital a Badajoz.

Teniendo conexión con ciudades como Madrid o Sevilla, ¿por qué decidiste emprender en Badajoz?

Yo tenía claro que quería quedarme en Badajoz. Me encanta, me parece un sitio ideal para vivir. Es un sitio idóneo, hay comercio y demanda. A las marcas les intento convencer de que pese a que es una ciudad pequeña, al estar en la frontera Badajoz es una localidad de negocios.

¿Ha sido fácil para ti iniciar un negocio en Badajoz?

La verdad que sí, ha sido sencillo. Me hablaron del Punto de Atención al Emprendedor (PAE) y acudí a informarme. Allí me ayudaron y empecé a moverme en busca de financiación.

¿Cuándo se materializó ‘Mi Pequeño Madrid?

En febrero de 2023 comencé a buscar local por la calle Menacho, pero estaban fuera de mi presupuesto. Por casualidad, a través de conocidos, encontré uno en la Calle Adelardo Covarsí, donde mi negocio abrió sus puertas el 21 de marzo de ese mismo año. Antes, este establecimiento era de una modista que justo lo abandonó cuando me instalé yo. No puedo estar más contenta, es una calle muy familiar y acogedora. Los vecinos me arropan mucho y se preocupan por mí. Sufrí un intento de robo y ellos me apoyaron hasta que llegó mi familia. Estoy muy agradecida.

¿Qué diferencia ‘Mi Pequeño Madrid’ de las demás tiendas de ropa?

Exclusividad, originalidad, y calidad. Las prendas que encuentras aquí no las verás en ningún sitio de Badajoz. Algunas de las marcas que ofrezco, trabajan con materias primas extremeñas. Por ejemplo, la marca que comercializo de joyas, 'Dosprimeras', tiene su fábrica en Jerez de los Caballeros. En definitiva, aquí puedes encontrar cosas únicas como cinturones veganos.

Tras más de un año de apertura, ¿cuál ha sido el balance de ‘Mi Pequeño Madrid’?

El principio fue lento pero me sorprendí. Desde el primer día vendí y la evolución ha sido muy buena. He de decir que tenía las expectativas muy bajas, pero las he sobrepasado. Cuento ya incluso con clientela fija.

¿Cuáles son tus expectativas de futuro?

Cambiar de local y ampliar el negocio. Llegar a más gente y aumentar la oferta de productos Traer más marcas y utilizar más estrategias de publicidad, que hoy en día son bastante importantes.

¿Qué le recomendarías a un/a joven que quiere empezar un negocio de emprendimiento?

Que se informe y se documente. Ser emprendedor es duro pero soy positiva. En mi caso he tenido ayuda tanto formativa como económica. La gente que quiera comenzar debería ir al PAE, sin duda. Allí le ayudarán bastante a dar los primeros pasos. Aun así hay que tirarse al barro.