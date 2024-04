Olivos, olmos, duranta, acebuches, pinos silvestres, chichi icho, sabina, encinas, alcornoques, majuelo, higueras, un membrillero chico, un arce palmatum... Son solo algunos de la treintena de ejemplares de bonsáis que se exponen en la III Muestra de la Asociación Pacense de Bonsái Quercus, junto a 17 suisekis (o piedras de agua), que se celebra este fin de semana en el edificio de La Galera de Badajoz.

La mayoría de los bonsáis que se exhiben pertenecen a los socios, pero también hay otros de aficionados de Madrid o Cáceres. Entre los más curiosos, están una durante repens, muy llamativa por sus hojas de color "verde cítrico" y un membrillero chino, que está echando flores e incluso tiene algún membrillo «cuajando». También se puede admirar un majuelo con la flor roja, algo poco común. Otro de los bonsáis más destacados es un arce palmatum, una especie nativa de Corea y Japón, que ha cedido un coleccionista madrileño para esta muestra. «Ese es espectacular», comenta Francisco Rodríguez Labrador, presidente de la Asociación Pacense de Bonsái Querqus.

Su objetivo es superarse en cada edición y se muestra satisfecho con el resultado de este año. "Hemos mejorado bastante en árboles y de presentación. Empezamos de cero y nos vamos esmerando", afirma. Los visitantes, tanto expertos como profanos, lo agradecen al contemplar estos ejemplares, que son mucho más que árboles en miniatura.

«En Badajoz hay bastante afición por el bonsái, pero hay muchas colecciones particulares en las casas que estamos descubriendo poco a poco. Cuando sus dueños se enteran de que existe la asociación se van integrando», señala su presidente.

Para practicar y disfrutar de este arte milenario hacen falta una serie de cualidades por parte del interesado, pero no mucho dinero, aunque por algún ejemplar se hayan llegado a pagar hasta dos millones de dólares. «Se necesita mucho tiempo, dedicación, paciencia, constancia, pero no tiene por qué ser caro. Todos empezamos con un prebonsái y, en función de las posibilidades de cada uno, se van adquiriendo otros árboles». La prueba son los que se exponen en la muestra: algunos valen miles de euros y otros no pasan de los 50.

Una afición para todos los bolsillos

«Esta afición se puede adaptar al bolsillo de cada uno: si se quiere un níspero de 30 o 40 años, te pueden pedir mil euros por él, pero si se elige una higuera, un ficus o un olivo, lo puedes tener por 20 euros», asegura Francisco Rodríguez Labrador.

La exposición de bonsáis en La Galera se puede visitar hoy sábado (por la tarde el horario es de 17.00 a 21.00 horas) y mañana domingo, de 10.30 a 14.00 horas. Entre el público, se sorteará un prebonsái.