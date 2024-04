El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha denunciado la progresiva "degradación" y el aumento de la delincuencia en el entorno de la estación de autobuses, una zona que ha sido "siempre tranquila y familiar", pero en la que ahora los vecinos tienen "miedo" de que sus hijos vayan solos por la calle.

El PSOE se hace eco de las quejas vecinales por el deterioro que está experimentando todo el entorno y, en particular, la plaza de la Victoria, justo enfrente de la puerta principal de la estación de autobuses. La concejala Silvia González ha sido la encargada de poner voz a la situación que día a día tienen que vivir los residentes de la zona. "No solo nos referimos a que esté repleta de aparcacoches que avasallan a las personas pidiendo dinero, no. Es que hay otras aseándose en las fuentes del parque, consumiendo bebidas alcohólicas a cualquier hora del día, haciendo sus necesidades en las zonas ajardinadas e incluso algunas pernoctan en los bancos y zona de juegos infantiles", describe.

Estos problemas no son nuevos. Los usuarios de este parque ya han denunciado públicamente la situación y han exigido soluciones. Y eso es lo que urge el PSOE al equipo de gobierno: que intervenga para frenar este deterioro y devolver la tranquilidad a los vecinos.

A la concejala socialista no le sirve que el ayuntamiento haya anunciado que este parque se renovará por completo en un paquete de actuaciones junto a otros de la ciudad con 1,1 millones de euros de inversión con cargo al Plan de Impulso. "Nos suenan a broma. Broma de las pesadas. Porque antes de renovar esta área infantil deberían comenzar por la recuperación de una zona a la que se han dejado ir por completo", lamenta.

El PSOE denuncia que, además de juegos infantiles "inservibles", en el entorno de la estación de autobuses el alcantarillado está "completamente atascado" y no desagua cuando llueve; los árboles sin podar que tapan la luz de las farolas, existe una "absoluta falta de limpieza" en las fuentes ornamentales, el pavimento roto que provoca caídas y no hay césped en las zonas ajardinadas.

Robos

A esto suma que la delincuencia "se ha disparado": ha habido robos e intentos de robos en diferentes negocios, como en el estanco a la entrada de la estación, en bares cercanos. "Esta misma semana la gasolinera sufrió la rotura de un cristal para intentar robar", advierte.

"La vecindad está desesperada", asegura Silvia González, quien asegura que los afectados comenzaron transmitiendo sus demandas a través de la aplicación municipal Abisa, pero que "cuando vieron que eso no servía para absolutamente nada, pasaron a otro tipo de reivindicaciones: solicitudes de reunión al equipo de gobierno, publicaciones en redes sociales, en medios de comunicación", sin que, hasta la fecha, haya servido "de nada".

El grupo socialista reclama al equipo de gobierno que aporte soluciones, se enfrente "cara a cara al problema" y detenga "su dejación de funciones".

Actuaciones de la Policía Local y el IMSS

Por su parte, el equipo de gobierno, a preguntas de este diario, ha insistido en que la renovación total del parque infantil de la plaza de la Victoria es una actuación que "ya está prevista" en el Plan de Impulso y ha recordado que, "como sabe el PSOE", todo lo referente a los robos ocurridos en la zona compete a la Policía Nacional y, por tanto, a la Delegación del Gobierno en Extremadura, y no al ayuntamiento pacense.

Las mismas fuentes han señalado que en lo que concierne a seguridad ciudadana, la Policía Local ha llevado a cabo campañas en el entorno de la estación de autobuses, con actuaciones en establecimientos de hostelería y los agentes realizan visitas al parque infantil en los distintos turnos, multando a las personas que están consumiendo alcohol en la vía pública. "Pero no se las puede echar de allí, es su decisión", alegan desde el consistorio.

No obstante, desde el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) se intenta "buscar soluciones" a todas las personas que se encuentran viviendo en la calle, pero "debe existir voluntad" para que acepten los recursos que se le ofrecen. "Se sigue trabajando en este sentido, pero no es una tarea sencilla", han reconocido.