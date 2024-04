Cinco años de prisión y una multa de 30 euros. Es la pena que la fiscalía solicita para una mujer de 67 años acusada de vender una papelina del denominado ‘rebujito’ (mezcla de cocaína y heroína) a través de la ventana de su vivienda, en la calle San Lorenzo del Casco Antiguo de Badajoz. El ministerio público pide que se aplique la agravante de reincidencia, pues la procesada ha sido condenada en tres ocasiones anteriores por tráfico de drogas, la última vez en 2016 a 4 años y 6 meses de cárcel.

El juicio por estos presuntos hechos, ocurridos el 21 de marzo de 2021, ha quedado este miércoles visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Badajoz. Según el ministerio público, ese día, sobre las 12.55 horas, dos policías locales que se encontraban por la zona, observaron cómo una mujer toxicómana, conocida por los agentes, estaba agachada junto a la ventana de la vivienda de la procesada, que presuntamente entregó un envoltorio de plata a cambio «un billete arrugado y varias monedas».

Los policías, que estaban en la esquina de Concepción Arenal, echaron a correr y «sorprendieron» a ambas, sin darles tiempo a reaccionar. A la supuesta compradora le intervinieron la papelina que tenía en las manos. Según el análisis de tóxicos, contenía 39,8 miligramos de cocaína (con una pureza del 42,2%) y 14,2 miligramos de heroína (con un 15% de pureza).

Durante el juicio, los agentes declararon que, aunque no vieron la cara de la acusada, sí distinguieron su brazo, su pelo y la llamativa bata que vestía, blanca con motas de colores, que era la misma que llevaba puesta cuando la identificaron en el umbral de la vivienda. Aunque en su DNI figura que vive en un número diferente al de su domicilio, los policías aseguraron que no tenían dudas de que fue en su casa donde observaron la presunta transacción.

A por comida

El relato de la investigada es bien distinto. La mujer se declaró inocente ante el tribunal. «Yo no he vendido nada, he cometido errores hace años, pero ya he cumplido con la justicia. Si es delito dar un cachito de pan a alguien...». Y es que la acusada mantiene que la supuesta compradora no se acercó a su ventana a por droga, sino a pedir «algo de comida», lo que hacía ocasionalmente.

En este sentido, afirmó que salió a la puerta de su casa tras oír «jaleo» cuando los policías le intervinieron la papelina y que llevaba una bolsa con «dos baguettes» para dárselas a la mujer. La misma versión ofreció el marido de la imputada, que declaró como testigo.

Sin embargo, los policías no recordaban que llevara ninguna bolsa con pan y afirmaron que la compradora reconoció entonces que pidió a la imputada la droga. «Me vais a arruinar la vida por 7 euros», les dijo, según el ministerio público, por temor a posibles represalias. Esta mujer estaba citada como testigo, pero no se presentó.

"Duda objetiva"

El abogado de la investigada, Francisco José Conde, solicitó la suspensión de la vista por esta incomparecencia y la de un perito, pero el tribunal lo rechazó. La defensa pide la absolución de su clienta, al considerar que no se ha acreditado que fuera la persona a la que los agentes vieron en la ventana. «Existe una duda objetiva», expuso el letrado, quien señaló que en ese momento en la casa había más personas -el marido, dos hijas y nietos-, por las que los policías no preguntaron. Además, cuestionó la cadena de custodia de la droga intervenida, que por su cantidad calificó «de insignificancia», a la que esta parte no ha podido someter a un contraanálisis porque se agotó en el primero.

Mezcla "peligrosa"

Por el contrario, para la fiscalía, no existen dudas de que la acusada intervino en «un acto directo de venta de droga» y de que suministró presuntamente a la compradora una micra de ‘rebujito’, mezcla «peligrosa» para la salud, lo que los agentes observaron con claridad porque estaban a «entre 8 y 10 metros de distancia».

Asimismo, el ministerio público justifica la «gravedad» de la condena que pide por la conducta reincidente de la procesada, que acababa de cumplir una condena de 4 años y medio de cárcel por tráfico de estupefacientes.