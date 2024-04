Antonio Pérez Henares es un escritor de novela histórica, nacido en Guadalajara en 1953. Su amor por la historia de España le ha llevado a publicar títulos como Tierra vieja o El rey pequeño. Hoy presenta en Badajoz su nuevo libro El juglar en las antiguas Casas Consistoriales de Badajoz a las 19.30 horas junto a José Luis Gil Soto.

¿De qué trata el libro y a qué género pertenece?

El libro es una novela de ficción que se titula El juglar porque los personajes principales son los juglares, aquellos que fueron las voces que nos llegaron a nosotros a través de El cantar del mío Cid, quizá la piedra fundacional de la literatura española. Es una novela de ficción y por tanto de personajes ficticios, pero incardinados en escenarios reales históricos. Hay personajes reales, pero lógicamente desarrollan una trama dónde se dan todas las pasiones del hombre. Es una novela de emoción, de amor, de combate, de todos los elementos que componen la personalidad y el ser y estar del ser humano.

¿Considera a los juglares cómo los primeros cronistas?

Sí, los juglares eran grandes cronistas. Eran los que llevaban las nuevas de un sitio a otro por las plazas de los pueblos, los mercados, las ferias, hasta llegaban a los castillos y a las cortes. El juglar es un personaje determinante, pero hay otra cosa, esos juglares son el origen de la literatura española. Son quienes empezaron a construir los grandes textos que hoy son piedras angulares de lo que es nuestra lengua y nuestra literatura. Además hay otra historia que yo he querido contar, la Edad Media no fue tan siniestra como se cuenta. Claro que hubo grandes combates y que, por fortuna, el bienestar de las gentes ha aumentado mucho desde hace mil años. No por eso faltaba la alegría, la música, porque todos estos juglares tocaban multitud de instrumentos: de viento, de percusión... Muchos han llegado a nuestros días como el laúd o la bandurria. Por cierto, había juglares y juglaresas, que también aparecen en muchos de los dibujos y de los grabados y de las pinturas de la época. He querido también recrear ese mundo.

¿Cómo ha sido el proceso de documentación para escribir el libro?

Bueno yo he sido periodista, lo llevo siendo toda mi vida y me gusta mucho ir a los sitios. Los personajes pueden ser de ficción, pero los hechos históricos tienen que ser veraces. En ese proceso, la verdad es que he tenido algunas grandes alegrías, porque me he encontrado cosas que no esperaba. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ir a los lugares, lugares donde se produjeron esos hechos. Yo he viajado por donde viajaban ellos.

¿Por qué le gusta escribir novela histórica?

Siempre he sido un apasionado, no solo de la historia, sino de la prehistoria, mis novelas primeras en este género fueron prehistóricas y he de decir con mucho gusto que están teniendo un éxito enorme en Francia. También me interesa mi tierra. Por mis tierras pasó el Cid en su primer destierro. Para mí quien escribió parte del primer libro tuvo que ir con él porque si no, no me explico la precisión toponímica. Se puede ir con el cantar siguiendo los pasos que llevaba hasta llegar a tomar Castejón de Henares, que está a cuatro kilómetros de mi pueblo.

¿A qué púbico va dirigida la novela? ¿La puede leer cualquiera?

A todos, además tiene una intención. Estamos maltratando la historia de España, la estamos negando. ¿Se puede entender el mundo sin América y sin el pacífico y sin su globalización? Eso lo hicimos nosotros. ¿Se puede entender el mundo sin mestizaje? Pues toda la población iberoamericana es mestiza y eso es un hecho. No se puede acusar a una nación de genocidio cuando hay naciones que sí lo han hecho. Asumimos la leyenda negra nosotros y nos dedicamos a insultar todos los días, toda una banda de mequetrefes e ignorantes, a nuestros propios abuelos y yo estoy harto de eso. A veces la novela puede abrir una ventana a ese conocimiento y yo creo que España tiene un déficit consigo mismo, que es reconocer su historia y asumirla como debe.