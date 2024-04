El barrio pacense de Pardaleras tiene una nueva vecina: un águila Harris que se ha dejado ver esta tarde en la copa de uno de los árboles de la avenida. Se trata de una especie protegida y exótica.

La presencia de este ave rapaz ha llamado poderosamente la atención de los habitantes de los pisos cercanos, que rápidamente han hecho fotos y dado aviso a las autoridades. Está anillada y tiene una cinta de cuero en una de sus patas. «Es un ave que se utiliza en cetrería, lo más normal es que haya sido un escape», explica Gonzalo Albarrán, biólogo y experto en animales exóticos. Si el águila «es legal», la anilla que lleva debería servir para identificar a su dueño y poder devolvérsela.

Según explica Albarrán, estos escapes son comunes en otros lugares porque los dueños de los animales salen «a volarlas», si bien no es habitual en Badajoz «porque no hay tanta afición».

Debe ser capturada

Aunque su presencia no supone ningún peligro para las personas, sí lo es para sí misma. Ahora debe ser capturada puesto que «aunque no le tiene miedo al ser humano porque ha sido criada por ellos, no está en su hábitat», señala Albarrán. No sabe sobrevivir en la vía urbana y, por tanto, podría morir en los próximos días.

Su captura ahora está en manos de las autoridades, si bien «es probable que su dueño la esté buscando y se encargue» de esta tarea.

Esta maniobra solo puede realizarse con un señuelo, «habitualmente una paloma», y solo se producirá si el ave tiene hambre.