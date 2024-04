El pacense Jacinto J. Marabel, profesor de derecho en la Uex y letrado de la Junta de Extremadura, decidió en octubre del año pasado resucitar la historia de Badajoz. A través de páginas webs y blogs, comenzó a recopilar recuerdos y fotos de la ciudad de Badajoz en blanco y negro, para así transformarlas a color con el uso de Inteligencia Artificial. A partir de ahí, la magia surgió sola y el propósito de Jacinto fue compartir estas imágenes con los pacenses. «Tuve la idea de crear un grupo de Facebook llamado ‘Badajoz en color’, donde difundir estas fotografías del pasado en su mayoría desconocidas. Mi intención era transformar imágenes monócromas a color para que, a partir de ahí, se entablase el diálogo entre los pacenses». Y así ha sido, hoy en día la comunidad agrupa a más de 5.500 miembros.

En un primer momento, Jacinto Marabel no imaginó la gran acogida que tendría en un futuro. «Al principio comencé yo a publicar las fotos coloreadas. Animé a los participantes a que compartiesen también sus imágenes y así comenzó a crecer el grupo». Poco a poco, más pacenses se han unido a la tendencia de transformar imágenes de blanco y negro a color, aportando al grupo de Facebook sus recuerdos de la ciudad. Jacinto cuenta que ya hay incluso personas «que no son de Badajoz o que viven fuera y publican contenido».

Para este letrado, las fotografías en blanco y negro hacen que a la vista se escapen muchos detalles, particularidades que el color permite apreciar. Al colorear las imágenes, como asegura Jacinto J. Marabel, la gente percibe más cosas: «que si esa calle de ahí, que si esa tienda era esta, que si yo vivía aquí, y así».

Las imágenes que recopila Jacinto van desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Las fuentes son variadas: el archivo de la Diputación provincial de Badajoz, blogs sobre la ciudad, fotografías compartidas por pacenses o páginas webs de historia. El grupo ya contiene una hemeroteca de en torno a mil publicaciones con fotografías a color de la historia de Badajoz.

De blanco y negro a color

La transformación de imágenes monócromas a color puede realizarse de diversas maneras. Actualmente, el avance de la Inteligencia Artificial ha facilitado la creación de algoritmos a través de webs y aplicaciones con este propósito. Estos sistemas son capaces de analizar la estructura y los patrones de las imágenes en blanco y negro para luego agregar colores de manera realista y coherente. Jacinto Marabel utiliza la herramienta de Photosop, que de manera automatizada, transforma las fotografías a color.

Hoy en día este proceso está al alcance de cualquier persona: «Quien quiera puede hacerlo desde su móvil u ordenador. Hay miles de páginas webs gratuitas que permiten colorear las fotos de manera rápida y con un buen resultado», asegura Jacinto.

Muchas de las imágenes publicadas en ‘Badajoz a color’ ya se han viralizado en la red social de Facebook. Entre ellas, edificios emblemáticos de la ciudad ya derruidos, como el Cine Avenida de San Roque en la década de los años 80, o escenas en las que decenas de bañistas acudían a pasar los ratos de calor en el río Guadiana a lo largo del siglo XX.

Asimismo, las publicaciones en ‘Badajoz a color’ también generan debate entre los pacenses. Hay quienes rememoran los lugares capturados en las fotografías, ahora a color, y que recuerdan sus hazañas de entonces. Pero no solo hay nostalgia, los participantes también hacen uso del grupo para hacer denuncia pública. El tiempo pasado, para muchos era mejor. En una fotografía publicada del Ayuntamiento de Badajoz en 1914, podemos ver como a la Plaza de España de la ciudad le acompañaba una zona verde de árboles y arbustos. En respuesta, los usuarios de Facebook aprovecharon para hacer una comparación del entorno del momento, con el que nos encontramos en el presente: «Me encanta la plaza con tanta vegetación, no ahora con tanto cemento. Que manía tiene el ayuntamiento de reemplazar árboles y agua por cemento», comentaba una usuaria de Facebook. «Así hay artistas de esta ciudad que lo recuerdan en sus escritos, como un jardín lleno de color y vida..», o «que preciosidad, no tanto asfalto como ahora», compartían los internautas.

La fotografía favorita de Jacinto

La fotografía favorita de Jacinto Marabel es la que se encuentra ahora de portada en el grupo ‘Badajoz en color’. De 1928, en ella podemos observar a un pastor que, junto a sus ovejas, apreciaba las vistas desde el Fuerte San Cristóbal. El autor fue Fernando Garronera Arcas y Jacinto accedió a ella a través del archivo de la Diputación de Badajoz. «Hay muchas que me gustan, todas tienen algo especial», añade.

Jacinto Marabel invita a todos a compartir fotografías de recuerdos en ‘Badajoz en color’: «Que suban fotos curiosas suyas, de sus familias o que nadie haya visto con anterioridad». Para así, entre todos los pacenses, darle color a la historia de nuestra ciudad.