Por fin hay fecha. La próxima semana, el miércoles 10 de abril, se firmará en el Ayuntamiento de Badajoz el convenio para la constitución del Consorcio Integral para la Recuperación Monumental, Patrimonial, Social, Económica y Urbanística del Casco Antiguo, por parte de las tres administraciones que lo integran. Estarán la presidenta de la Junta, María Guardiola, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el alcalde, Ignacio Gragera. Asistirá además el consejero de Infraestructuras, Transporte y Viviendas, Manuel Martín Castizo. No habrá presencia del Gobierno central, que decidió expresamente quedarse fuera de esta nueva entidad.

El Consorcio del Casco Antiguo, tal como se ha previsto en sus estatutos, no tiene como único fin la recuperación del patrimonio histórico. A este objetivo añade una apuesta económica, cultural y turística por este entorno degradado. Nacerá con un presupuesto anual de 226.620 euros para gastos de personal y funcionamiento, de los que el ayuntamiento aporta el 49% de los fondos; la Junta, el 43,5%; y la diputación, el 7,5% restante. También el fondo patrimonial, de 20.000 euros, se divide en función de estos porcentajes.

Una vez que se constituya, se decidirán las inversiones en proyectos concretos (obras, actuaciones sociales, culturales o turísticas) que se llevarán a cabo en cada anualidad, que se presupuestarán y se financiarán de acuerdo con el mismo reparto.

Sus órganos de gobierno y de administración son el consejo rector, la comisión ejecutiva, el gerente y la mesa técnica. El consejo rector lo integran dos presidentes (copresiden el consejero de Vivienda y el alcalde de Badajoz), un vicepresidente (designado por la Junta) y seis vocales (dos de la Junta, tres del ayuntamiento y uno de la diputación). También existirá un técnico jurídico y económico con voz y voto, que hará las veces de secretario. Al consejo rector asistirán con voz, pero sin voto, los miembros de la mesa técnica, formada por cuatro representantes de colectivos. La sede estará en Badajoz.

Reivindicación histórica

El concejal de Turismo, Rubén Galea, destacó ayer la importancia de la constitución de este consorcio, porque es «una reivindicación de hace 25 años de toda la ciudadanía pacense, una reivindicación histórica de las asociaciones de la ciudad y debe ser una herramienta fundamental de coordinación entre todas las administraciones para ver qué queremos hacer en el Casco Antiguo y hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos para su rehabilitación». El primer paso tras su constitución será la planificación, «una hoja de ruta que establezca la secuencia temporal con un plazo y el objetivo al terminar». No sólo esto, deberán establecer las prioridades «con una dotación presupuestaria fija y asignada para que sepamos cada uno lo que tenemos que aportar».

Una vez creado el consorcio, se constituirá el consejo rector, habrá que dotarlo de personal, nombrar un gerente y elaborar el plan director. El concejal confirmó que empezarán a trabajar este mismo mes. Sobre la sede, sólo dijo que «hay que buscarla».

"No es trascendental"

En el grupo municipal socialista, Ricardo Cabezas, celebró que el consorcio eche a andar. Coincide con Galea (PP) en destacar la importancia de que se constituya, «porque es una demanda social y también política, por parte de los diferentes grupos que han pasado por la corporación en los últimos años». Y puso en valor la lucha de colectivos y entidades que trabajan y viven en el Casco Antiguo.

«Son muchos años de abandono por parte del ayuntamiento, que ha tenido la oportunidad de aplicar presupuestos y ordenanzas, pero por la inacción de las distintas corporaciones del PP que han estado gobernando estos 29 años al final se ha tenido que recurrir a la figura de este consorcio patrimonial y social, en el que podamos implicar a las tres administraciones». A pesar de que ni asociaciones ni el equipo de gobierno no entienden la ausencia del ministerio, el portavoz socialista sigue justificándola: «El Gobierno central participa en la recuperación del Casco Antiguo con ayudas para recuperar la Alcazaba y viviendas abandonadas y que pueda entrar o no el Gobierno de España en el Consorcio no es algo trascendental para su funcionamiento».

La voz de las asociaciones

Desde SOS Casco Antiguo, su presidente, Luis Pacheco, destaca la importancia del consorcio porque supone la coordinación de las administraciones en la recuperación integral del barrio. Pacheco señala que el hecho de que se sienten en una misma mesa de una administración «intermedia», en la que cada una participa con sus propias competencias, permitirá planificar de manera conjunta, lo que redundará en agilizar todos los trámites. Además, entrarán inversiones de las tres, que a su vez podrán canalizar ayudas externas. El presidente de SOS Casco Antiguo confía en que en 2025 los nuevos presupuestos contemplen fondos para empezar a trabajar, pero al mismo tiempo lamenta la ausencia del Gobierno central, porque su competencia en seguridad es fundamental.

En la Asociación Amigos de Badajoz, Gregorio Sierra, apunta que «está a la vista» la urgencia de que empiece a funcionar el consorcio, porque el Casco Histórico «está pidiendo a gritos algo» y el consorcio con las tres administraciones que han acordado formar parte (echan en falta al ministerio) podría ser «una figura válida» si funciona de manera neutra, sin entrar en guerras políticas y partidistas. Desde su punto de vista, la prioridad es que exista «buena voluntad en el objetivo», que no debe ser otro que detener el deterioro de este entorno. A continuación, sacar adelante proyectos que integren la parte histórica, arqueológica y social, con financiación. «Que no sean rácanos, porque si vamos a tener para cuatro carteles no será operativo».

Juan Carlos Arce, de la Asociación Cívica Ciudad de Badajoz, confía en que el consorcio esté en funcionamiento antes de final de año para que pueda trabajar en 2025 en proyectos concretos. Pero alerta de que si las decisiones se alargan hasta el próximo año, las administraciones que lo integran no podrán reservarle partidas en sus respectivos presupuestos, al menos la Junta y la diputación, pues el ayuntamiento se retrasa. En cuando se firme la creación, entenderán que ya hay un representante de cada una de las tres administraciones que forman parte para reunirse con ellos y expliquen los planes a las asociaciones. En esa reunión dejarán claro que cada administración tiene sus competencias, entre ellos, el Estado, que esperan que entre.