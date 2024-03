El 13 de marzo de 2023 el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, firmó la licencia de utilización de las instalaciones construidas por Amazon en la Plataforma Logística del Suroeste Ibérico. Aquella rúbrica era la constatación de que la obra del centro logístico había terminado y contaba con todos los informes favorables de los servicios municipales para su puesta en uso. La compañía dedicada al comercio electrónico llegó a solicitar la licencia de actividad. Acaba de cumplirse, por lo tanto, un año desde que podrían estar en funcionamiento estas instalaciones, aunque en octubre la multinacional anunció que descartaba su puesta en marcha porque en ese momento no se daban las condiciones económicas para hacerlas rentables, sin que descartase su apertura en un futuro. A día de ayer sigue sin haber fecha para su apertura y los planes para el centro logístico de Badajoz no han cambiado, según confirmaron fuentes de Amazon a este diario.

Serían las únicas instalaciones de la compañía en España en esta misma situación. Como el centro de Badajoz estaba el de Siero (Asturias), terminado desde hace más tiempo todavía. Pero los planes futuros para la macronave logística de Amazon en el polígono de Bobes (Siero) acaban de despejarse como publica La Nueva España. Esta planta comenzará a funcionar en septiembre y creará 400 empleos inicialmente. En este complejo se centrarán los repartos del noroeste de España y parte de Portugal. Este centro llevaba cerrado más tiempo que el de Badajoz, pues su construcción terminó hace año y medio. Su puesta en funcionamiento fue anunciada la semana pasada por el director de relaciones institucionales de Amazon en España y Portugal, Christoph Steck, que compareció junto al presidente del Principado, Adrián Barbón, y el alcalde de Siero, Ángel García. El mismo día del anuncio (18 de marzo) comenzó el proceso de selección del personal a través del portal de ofertas laborales de Amazon.

"Cuando la situación sea favorable, se comunicará su apertura"

A las buenas perspectivas confirmadas para los asturianos, se sumó ayer otro proyecto confirmado en Granada, concretamente en el municipio de Escúzar, donde Amazon construirá una nueva estación logística, que estará operativa en septiembre. Las estaciones logísticas son las encargadas de la última milla en el reparto. Reciben los paquetes desde otros centros de Amazon, los clasifican y los cargan en furgonetas de las empresas colaboradoras de reparto para ser entrados en los puntos de destino. Será la cuarta estación logística de Amazon en Andalucía, junto a las de Málaga, Sevilla y Puerto de Santa María (Cádiz).

El de Badajoz no es una estación, sino un centro logístico al nivel de la planta de Siero, que no acababa de abrirse por los mismos motivos. Nunca Amazon ha dado fecha de apertura para sus instalaciones de Badajoz. En la misma situación que este centro no hay en estos momentos ningún otro, según confirmaron las mismas fuentes.La de La Muela en Zaragoza es distinto, porque se ha puesto en alquiler «y no hay ninguno más».

Las mismas fuentes aclararon que las instalaciones de Escúzar, en Granada, no tienen «nada» que ver con el de Extremadura que, «a día de hoy sigue sin fecha de apertura, no ha cambiado nada», al tiempo que aclaran que cuando la haya, se hará pública. Que lleve un año terminado no significa que «tenga que estar abierto», recalcan. Las instalaciones están con seguridad y con un mantenimiento mínimo. «El centro de Badajoz sigue a día de hoy sin fecha y no se pueden mirar los demás como indicativos, cuando cambie la situación y sea la favorable para abrir, se comunicará la apertura, pero de momento seguimos sin fecha», reiteran.