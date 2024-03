«Yo tengo movilidad reducida y muchas dificultades. Me cuesta bastante caminar, y hacerlo por mi calle es todavía peor». Quien habla es Pilar, vecina de la calle El Perdigón. «Yo tengo dificultades pero si alguien fuera en silla de ruedas sería imposible. La calzada ya la ves y las aceras o no existen o no están bien». Nieves, que tiene su casa en la misma vía, asiente con la cabeza. «Pagamos el Ibi, como todo el mundo, y que no se nos ocurra no pagarlo... ¿por qué no tengo mi calle asfaltada?».

La queja de estas dos vecinas la comparten todos los habitantes de las calles Pajaritos, El Morchuelo y Camino de la Atalaya. «Somos buenos ciudadanos y pagamos unos impuestos que son para mantenimiento, así que exigimos que nos pongan esto como tiene que estar». Estas tres calles están cubiertas de zahorra. Según explican, cada vez que llueve las calles se convierten «en auténticos ríos» que van a parar a Camino del Almendro, que sí está asfaltada. «No hay derecho, tan municipal es una calle como la otra y las nuestras no tienen el firme en condiciones normales». La situación se agrava, explican, porque en ninguna de estas vías ni tampoco en el tramo de Camino del Almendro que pasa por delante hay sumidero alguno. «El saneamiento está hecho, pero los agujeros no. Cuando el barrizal de estas calles llega a la principal, aquí se queda estancado todo». Esta situación se repite «una vez al año como mínimo». A día de hoy, de hecho, la calle está cubierta de tierra y piedras desde el pasado mes de enero, cuando las borrascas Irene y Juan se dejaron sentir con fuerza en la ciudad. «Yo ese día llegué a pensar que pasaba algo grave», rememoran. Hay vecinos, como Fernando, que llegaron incluso a tapiar varios centímetros de su puerta para evitar que el agua entrara en el interior de las viviendas «porque saltaba por encima». Asegura que no lo quitará «hasta que llegue el verano, por si acaso». De su bolsillo Las historias de los vecinos son distintas, hay tantos casos como vidas. María Suárez, por ejemplo, vive con su familia en Camino de la Atalaya. «Hace meses que tengo que pasar con el carrito del niño, caminando, por este terregal». Comparte con su padre, Antonio, dirección postal ya que él también tiene allí su vivienda. Este ya ha perdido la cuenta de los daños producidos en su vehículo. «La amortiguación del coche lo sufre, pero eso ya es un tema aparte». Ambas familias han decidido ponerle remedio a la situación por su cuenta y hace algo más de un año, asfaltaron una parte del acceso a sus casas. «Estábamos hartos. La pena es que solo lo pude echar delante de mi fachada. En todo el camino no puedo, eso vale un pastón», dice Antonio. Tener los metros frente a su vivienda con el firme «arreglado» le costó alrededor de 700 euros. Los vecinos aseguran que hace unos meses personal del ayuntamiento visitó la zona «pero se fueron y no hemos vuelto a saber nada». También este diario ha consultado el tema sin haber obtenido respuesta. «No queremos una autopista, solo que lo asfalten, aunque sea con hormigón. Yo quiero que mis hijas puedan ir andando a casa y que cuando llueva no se convierta esto en una laguna».