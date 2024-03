Juan Luis Sardiña lleva 27 años trabajando como guarda de parques de la ciudad. Desde entonces ha vivido muchos incendios, pero ninguno tan cerca como el de La Galera del pasado sábado.

«Justo ocurrió en mi media hora de descanso». Sardiña suele irse a tomar un café a una de los restaurantes de la plaza Alta pero el sábado, no sabe por qué, se quedó en la caseta del jardinero «con mi libro electrónico». A los pocos minutos acudió Mariló, vigilante del edificio de La Galera, para avisarle de que había fuego. «Yo pensaba que era en la ladera de la Alcazaba, la del parque de la Legión. No es la primera vez que pasa. Cuando llegué y vi que era aquí, me quedé sin saber reaccionar. Era una llamarada enorme».

Las llamas alcanzaban ya una altura considerable y dentro de los jardines había más de una decena de turistas, rememora. «Mariló ya había llamado al 112 y otro chico, a los Bomberos». Fue entonces cuando su compañera recordó que había un extintor en el monumento y corrió a por él.

«Salimos de los jardines y atacamos las llamas desde abajo, porque desde arriba era imposible. No me lo pensé. Mariló me pasó el extintor y otro chico portugués me ayudó. Había que hacer algo para que las llamas no corrieran más». Vaciaron el extintor y, justo en ese momento, llegó la Policía Local. Unos minutos después, los Bomberos aseguraban el trabajo con las mangueras.

Una rápida actuación

La reacción de ambos trabajadores de los jardines marcó la diferencia: de no haber actuado, hoy estaríamos hablando de graves pérdidas en esta importante parte del patrimonio pacense.

Las llamas han devorado los juníperus -cuya resina, muy inflamable, hizo que el fuego creciera rápidamente-, una polygala, parte de un olivo, un seto de olivilla, un coco plumoso y un palmito, además de 120 metros de tubería de goteo. Ahora habrá que arrancar los restos, preparar el terreno y volver a plantar. Algunas de las especies perdidas estaban en los jardines desde 2006.

Este guarda cree que el incendio no fue un accidente. «No soy Bombero, no lo puedo asegurar, pero creo que fue totalmente intencionado. Desde dentro de los jardines no se ve la acera y fue de donde partieron las llamas. Ahora está todo verde, además, y una colilla no prende. No entiendo que hagan esto en el jardín más bonito de la ciudad».

Casi 48 horas después, Sardiña sigue recibiendo felicitaciones que le ruborizan por haber salvado su rincón favorito. Es ‘el héroe de La Galera’.