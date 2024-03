El Casco Antiguo de Badajoz acoge en 'Carmen Gastrobar Gin Club' tres series de dibujos en digital de la artista Yolanda Amigo durante todo el mes de marzo. La principal es 'La tonta del...' que cuenta con 22 representaciones de la vulva acorde con la temática de la mujer.

«Ojalá me pudiera dedicar a ello, pero hay que comer», expresa la artista y enfermera Yolanda Amigo. Ya ha mostrado sus obras en otras ocasiones tanto en exposiciones individuales como colectivas. Desde pequeña se ha interesado por el arte, el dibujo y las manualidades. «A mí me gusta interpretar lo que veo», explica. La artista trata de exprimir una idea y versionarla en diversas formas, por ello su arte se basa en crear series, es decir, varios dibujos bajo una temática común.

La tonta del...

La serie 'La tonta del...' está formada por 22 ilustraciones diferentes que representan los genitales femeninos. Cada una es distinta a la anterior y se inspiran en aspectos cotidianos, como puede ser una fresa, con la finalidad de mostrar que no todas las vulvas son iguales. «Son sutiles, no es una cosa chabacana», comenta Yolanda Amigo. Decidió crear esta serie a raíz de una que realizó hace años, en ella se representaban 22 penes y la artista pensó que debía tener «su contrapunto».

Un año de amor...

Esta serie muestra 12 formas distintas de representar el corazón. Cada ilustración tiene como finalidad representar un mes del año, aunque en el escaparate ha colocado tres más que realizó después. Esta obra fue expuesta en 'Artistas del Casco Antiguo de Badajoz' de 2023, un evento en el que Yolanda Amigo participa todos los años.

Hasta que la muerte nos separe

Con esta serie la artista quiere representar la violencia de género. Forma parte de una exposición colectiva cuyo tema era 'lo siniestro'. Ella quiso darle ese matiz y jugar con el tono negro y con su característica forma de dibujar las partes del cuerpo humano.

Yolanda Amigo se siente más cómoda dentro del mundo de las series. Esta es una de las razones por las que el arte digital es su mejor amigo, le permite guardar muchos dibujos en poco espacio. «Luego no sabes dónde poner los lienzos», expresa.

En el bar le han dado todas las facilidades para que pudiera mostrar su obra, además no pusieron pegas «ni por la temática ni por nada». «Yo apuesto mucho por las jóvenes y no tan jóvenes promesas que hay en Badajoz», afirma Laura García Lara, gerente de 'Carmen Gastrobar Gin Club'. Hacía tiempo que sus escaparates no lucían la firma de algún artista, pero tras la última reforma decidió retomar la iniciativa.

«Tenemos un local muy grande que abre todos los días del año con unas cristaleras maravillosas que dan juego», añade. A raíz de la exposición de Yolanda Amigo ya hay varias personas interesadas en mostrar su arte y renovar los escaparates del local.