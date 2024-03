Unos miran al cielo y otros, las aplicaciones de meteorología del móvil. Todos, eso sí, cruzan los dedos para que la Semana Santa que está por venir sea tranquila en cuanto a lluvias se refiere. Los cofrades de la ciudad ya apuran los minutos que faltan para sus estaciones de penitencia, preparando «con todo el amor que nos cabe» los pasos de cada hermandad.

En San Agustín las noches de esta semana están siendo largas. A las 20.00 horas empiezan a llegar los miembros de la Junta Directiva, las camareras de la Virgen y el Grupo Joven. Alrededor de 30 personas que trabajarán sin descanso, coordinados como un reloj, en aras de dejar todo listo dentro del templo.

Lorena González, Jaime Tabares y Julián Hernández son miembros del Grupo Joven. Tienen entre 14 y 16 años y acuden a echar una mano. «Nuestra tarea ahora es ayudar. Hoy estamos limpiando plata y vamos a montar un altar de insignias». Tabares y González son hermanos desde que era unos niños, Hernández entró hace pocas semanas. «Se nos ofreció entrar en el Grupo Joven y aquí estamos. Son días de pura locura».

Las ocho camareras de la Virgen de las Lágrimas también se desviven. «Hoy se vive el momento más especial del año», afirma Lupe Belmonte, Camarera Mayor. «Para nosotras vestirla para subirla a un paso para que la vea todo Badajoz es indescriptible. Siempre es especial, pero el día que se sube a paso es aún más emocionante. Te pega un pellizquito al corazón».

Su tarea es delicada, por sus manos pasan prendas centenarias. Ellas son las encargadas de desvestir y vestir a la Virgen. Para ello, la colocan en una de las capillas del templo. «Lo primero es quitarle la corona, el manto que lleve puesto y la saya. Es un momento muy íntimo, ni siquiera el vestidor puede estar», explica.

Para realizar su labor, las mujeres despliegan un gran biombo que actúa de cuarta pared, impidiendo la visión. «Las camareras le cambiamos a solas la ropa interior. Luego la empezamos a vestir, va por fases: primero se le pone el monjil, saya, manguitos, el tocado... lo último ya es el manto y las joyas». Para que todo ello sea posible, algunas de ellas han planchado con delicadeza previamente algunas de las prendas. Ana, María y Silvia, con la ayuda de Piedad -que no es camarera pero es vocal de la hermandad- han hecho lo propio este año con la saya. En vestir a la Virgen de las Lágrimas al completo se tarda dos horas y media, aproximadamente. «Hay que coserlo todo para que no pierda elementos con los movimientos. No se mueve absolutamente nada durante toda la estación de penitencia». La imagen, que pesa alrededor de 85 kilos, queda entonces a disposición de otros miembros de la hermandad, que la trasladarán al paso.

Un reloj suizo

Mamen Gutiérrez, la hermana mayor, confiesa emocionarse al ver a todos trabajar en equipo, desinteresadamente, para que la procesión luzca en todo su esplendor. «Se me llena de alegría el corazón. Cuando yo llegué a la hermandad me encontré muy sola, fueron momentos complicados», afirma Gutiérrez, que fue la primera mujer en llegar al cargo de hermana mayor en Badajoz. «Ver que la gente viene voluntariamente, echa sus horas, limpia, quita y pone elementos... me hace estar agradecida». Ella afronta su último año en el cargo con una misión: crear proximidad entre la gente y las imágenes. «La fe es de todos. Esa cercanía no podía guardármela toda para mí, esto tenía que estar abierto a la gente».

Aunque la iglesia parece un hervidero, los trabajos están perfectamente coordinados. Sobre el paso de la Virgen de las Lágrimas, Carlos comprueba que el nuevo ‘ascensor’ eléctrico que funciona hace que suba y baje la plataforma sobre la que se coloca la imagen. Hasta el año pasado se hacía con una manivela y un grupo de hermanos ha creado este nuevo mecanismo que agiliza la entrada y salida del paso en el templo. Otro grupo de personas, capitaneados por los diputados mayores Paco González y José María Mateos, organizan los candelabros del paso, que están numerados. Ambos han estado varias noches creando un organigrama para facilitar la instalación de los mismos, plan que ahora siguen marcialmente.

Sobre el paso, Lourdes y Sara forran de guata la estructura sobre la que apoya el manto. «Justamente hoy la prenda cumple 114 años», explica González, ante el asombro de otros miembros de la hermandad, que no conocían el dato. La hermana mayor explica que es una joya y como tal se la trata. Cuando toda la estructura, las cuerdas y los tornillos están forrados, las mujeres de la hermandad transportan con delicadeza la centenaria prenda, que entre ocho personas queda instalada, lista para lucirse el Viernes Santo.

Empiezan entonces las labores para preparar al Yacente. Ambos pasos estrenan ruedas, lo que facilita su desplazamiento por el templo durante estas jornadas de trabajo. La Virgen, además, lleva por primera vez un ‘sobretecho’ vinílico para proteger el palio de agua y pétalos. Todo está listo para disfrutar del Viernes Santo.