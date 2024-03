Será el encargado de pregonar la Semana Santa de Badajoz el próximo sábado a las 20.00 horas en el teatro López de Ayala. Fermín J. González es el actual vicerrector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en Roma aunque pertenece como sacerdote a la Archidiócesis de Mérida - Badajoz. Nacido en Badajoz en 1970, estudió en el Seminario San Atón y se ordenó sacerdote en 1998. Es licenciado en Biología por la Universidad de Extremadura, máster en Bioética por la Universidad de Navarra y licenciado y doctor en Teología por el Pontificio Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia (Roma-Washington). Como sacerdote diocesano ha desarrollado a lo largo de su carrera varios cargos en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz como vicario, párroco y formador del Seminario Metropolitano de San Atón.

¿Qué supone para usted dar el pistoletazo de salida de la Semana Santa de Badajoz?

Estoy muy contento y muy orgulloso como pacense, pero también como sacerdote. Desde que era un niño estoy muy ligado al Centro de la ciudad tanto en la vida familiar como en la sacerdotal. Descubrí la Semana Santa desde dentro cuando fui capellán de las tres hermandades que tienen su sede en la parroquia de Santa María la Real, cada una con su particularidad: la del Santo Entierro, una de las más antiguas de la ciudad, una de las más jóvenes, la del Resucitado y una de Gloria con su singularidad como es la del Rocío. En aquella etapa conocí muy bien el gran trabajo que ellas desarrollan.

¿Cómo recibió la noticia de su designación como pregonero?

Me lo comunicó el presidente de la agrupación de Cofradías y Hermandad, Cayetano Barriga y me notificó que la agrupación me había elegido. En aquel momento me cogió descolocado, porque no era algo que esperase ni entrase en mi cabeza. Llevo 5 años fuera de la ciudad, lo recibí con sorpresa y acepté imprudente por desconocer la alta responsabilidad de hacer y crear este pregón. Cuando se publicó mi nombre por primera vez, allá por noviembre, recibí muchas llamadas mostrándome apoyo y dándome la enhorabuena, fue en ese momento cuando me di cuenta de la repercusión e importancia que tenía este nombramiento. Para mí es un orgullo, pero también una responsabilidad dar el pregón el próximo sábado.

¿Cómo ha preparado y qué recogerá su pregón?

Lo he preparado con mucho cariño, porque la Semana Santa está muy ligada a mí desde mi infancia. A la hora de prepararlo lo he hecho teniendo en cuenta por un lado, que sea un pregón y no una homilía, y por otro lado, que recoja algunas de las características de la Semana Santa de Badajoz. El protagonista de mi pregón será la ciudad y las calles donde me he criado, que también es por donde transitan las procesiones para llegar a hacer la carrera oficial. Mi pregón jugará con las calles y las procesiones de Badajoz.

¿Por qué la Semana Santa de Badajoz es digna de disfrutar?

Principalmente por el valor patrimonial que tienen las hermandades en Badajoz en cuanto a imaginería. Tenemos imágenes que son únicas, por ejemplo: el Cristo Yacente que vive en San Agustín es una de las únicas siete tallas en el mundo que representan al Cristo Yacente y que tiene un espacio en el cuerpo para que a su vez pueda funcionar como «sagrario». Pero no es lo único, también hay que destacar el patrimonio humano que hace un trabajo imprescindible. La Semana Santa de Badajoz se vive durante todo el año a través de la implicación social por parte de la mayor parte de las agrupaciones vinculadas a ella y eso es de elogiar.

¿Qué recuerdos tiene de su infancia y juventud ligados a la Semana Santa de nuestra ciudad?

Tengo muchos: recuerdo la primera vez que me vestí de nazareno, un momento que conocen pocas personas, vestí la vestimenta de la Virgen de la Esperanza, pero no un Miércoles Santo, sino en la procesión del Resucitado. Era cuando esta hermandad solo tenía el paso del Resucitado y le acompañaba en la procesión la Virgen de la Esperanza. En aquella ocasión no había muchos nazarenos que pudieran acompañar a la Virgen y yo me animé a hacerlo, tenía unos 13 o 14 años. Recuerdo que salimos sobre las 11 de la mañana, eran las 16 horas y seguía sin llegar a San Andrés, mis hermanas fueron a por mí para que me saliera pero yo seguí acompañando porque me había comprometido. Pero hay muchos recuerdos más de mi juventud e infancia ligados a la Semana Santa.

Si tuviera que elegir un momento especial de la Semana Santa pacense, ¿cuál sería?

No puedo quedarme con uno en concreto pero para mí es muy importante del centro de la ciudad, los protagonistas de la Semana Santa de Badajoz son, por un lado, el Casco Antiguo y, por otro, Jesucristo y su muerte. Lo que hay que poner es a Jesús al Centro -tanto de la ciudad como de la vida-, de cada uno de los que forman parte de la Semana Santa o disfrutan de ella.