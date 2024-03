Minutos antes de las 20.00 horas, la banda PM Music Experience afinaba sus instrumentos para ofrecer cien minutos de música en honor a los cien días de encierro por la covid. El balcón del Ayuntamiento de Badajoz se ha convertido hoy en el escenario del homenaje al IV aniversario del inicio del confinamiento.

La plaza de San Juan, a su vez, se ha convertido en las gradas del concierto, al que a medida que avanzaba la noche, se han ido sumando más pacenses. El homenaje comenzaba con el ‘Himno de la alegría’ y pasó por temas como ‘El sitio de mi recreo’, ‘Let it be’, ‘Piensa en mí’, ‘What a wonderful world’, ‘I will survive’, ‘Someone like you’ e ‘Imagine’. El colofón lo ha puesto ‘Viva la vida’ de Coldplay. En total el repertorio incluía 24 canciones de distintos géneros.

El grupo musical lo integraban el pianista Pedro Monty, el violinista Pedro Martínez, las cantantes Luna y Lana Tryhub y el guitarrista Alonso Torres.

Este concierto es iniciativa de Músicos sin Fronteras en colaboración con la concejalía de Sanidad. Momentos previos a salir al balcón la edil del ramo, Elena Salgado, resaltaba la importancia de este tipo de iniciativas: «Nos permiten recordar y dar reconocimiento a aquellas personas que ya no están con nosotros a causa del coronavirus». Por su parte, el pianista de PM Music Experience agradecía la oportunidad de homenajear especialmente a los mayores: «Darle importancia a estar vivo». Los miembros de la banda han recibido un diploma a modo de reconocimiento.

La plaza de España se iba llenando de gente que sin mascarilla y junto a los suyos, cuatro años después del inicio del confinamiento, disfrutaba de la música.

El público encendía el flash del móvil y se contoneaba al ritmo de cada melodía. Había muchos emocionados y entre canción y canción aplaudían en una noche mágica. Aplausos que a la misma hora hace cuatro años se llevaban a cabo desde las ventanas para apoyar a los sanitarios.

La música ha sido utilizada como oda al recuerdo de la pandemia, que finalizó el 21 de junio, Día Europeo de la Música.

Esta iniciativa celebra su segunda edición, ya que comenzó el año pasado con la presencia de Pedro Monty y Pedro Martínez. En esta ocasión al grupo se han sumado tres integrantes más para dar homenaje a todos los que sufrieron la pandemia.

Monty, a mitad de concierto, agradecía al público su presencia en lo que denominó: «Una noche especial en la que la salud es lo más importante».