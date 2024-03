«Nos tendrán que contar a nosotros en qué consiste ese acuerdo y cuáles son las condiciones. Y entendemos que si hay mejoras salariales, se tendrán que incluir en los presupuestos municipales de este 2024». Así se expresa David de la Montaña, delegado de CSIF en el ayuntamiento pacense, en relación a la improvisada reunión que esta semana ha tenido el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, con un grupo de trabajadores del consistorio, del área de administrativos y auxiliares, sin la presencia del principal sindicato que los representa, lo que les ha generado malestar.

Estos empleados públicos con los que Gragera mantuvo diálogo se quedaban fuera, en principio, de los posibles incrementos salariales ofrecidos. No obstante, el alcalde les prometió que no sería así. «A nosotros nos parece bien que haya todas las mejoras posibles y que lleguen a todos, estamos a favor, como no podría ser de otra manera, pero debemos sentarnos para ver las condiciones», añade De la Montaña.

Actualmente está abierto el diálogo para acercar posturas. De este modo, desde CSIF esperan que la semana que viene sean convocados a una nueva mesa de negociación para establecer cómo serían exactamente esas actualizaciones del salario, las cuales han de incluirse en los presupuestos municipales de este año 2024, que aún no están aprobados (se mantienen prorrogados los de 2022).

Amago de protesta

Habría que recordar que a principios de esta semana se celebró otra mesa, pero sin acuerdo:«Entendemos que hay margen de maniobra y de tiempo», manifestaron tras la misma desde el sindicato CSIF.

Ese mismo día hubo un amago de protesta en las puertas del consistorio, pero se suspendió rápidamente. Y en ese contexto se celebró la citada reunión del alcalde con algunos empleados municipales para intentar crear cauces de diálogo.

De momento, la versión oficial del ayuntamiento se mantiene. Dicen que no se van a pronunciar de ninguna manera mientras se estén manteniendo reuniones. «Si lo sindicatos quieren informar están en su derecho, pero el consistorio no lo hará hasta que finalice la negociación», subrayan.