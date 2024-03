Justo Vila (Helechal, 1954) es maestro y licenciado en Geografía e Historia, fue el primer director de la Biblioteca de Extremadura. A lo largo de su trayectoria como escritor ha publicado 20 obras entre ensayos, libros de viaje y novelas. Ahora llega con ‘El efecto Mandela’, una novela basada en una teoría de la pseudocientífica Fiona Broome que habla de un falso recuerdo colectivo, una creencia errónea que se comparte por un grupo grande de personas aunque realmente nunca ha ocurrido. Este es el telón de fondo de su nueva novela publicada por la Editorial Trifaldi que ayer fue presentada en la Fundación CB. El autor transporta al lector al centro penitenciario La Raya, una cárcel creada por él, y los hace viajar en el tiempo acompañando a las decenas de reclusos que componen esta novela coral.

¿Qué cuenta ‘El efecto Mandela’?

‘El efecto Mandela’ es el recuerdo de algo que no ha ocurrido en un centro penitenciario, centro que podría ser perfectamente el de Badajoz. En él se produce el intento de implantar un proyecto piloto en esta cárcel que altera la rutina de los reclusos hasta hacerles reaccionar y posicionarse. A partir de ese momento ficticio, vamos conociendo a los personajes y sus vidas. Todo el texto gira en torno al miedo a ser libre. Los lectores se van a encontrar entremezclados entre los 1.000 reclusos que están en el centro penitenciario La Raya. En esta novela el lector va a encontrarse con distintos tipos de reclusos, con los voluntarios que les ayudan, y cómo no, con gente que ejercen su represión sobre el resto. La dignidad está muy presente también en la novela a través de esas personas que se mantienen firmes y se niegan a tratar mal a los inferiores.

¿Cómo ha sido el proceso creativo?

Yo trabajo en una idea muy general que es el miedo a la libertad, a la responsabilidad que conlleva ser libre. Mi trabajo como historiador me ha dado una manera de trabajar muy metódica, porque soy de los que piensa que la inspiración no existe, pero si existe que te coja trabajando, como dirían Picasso o García Márquez, entonces antes de empezar a escribir la novela ya he tomado cientos de notas posiblemente que me llevan a un final cantado mucho más directo.

¿Cómo ha sido ese trabajo de documentación?

Por un lado leyendo y por otro lado mi trayectoria profesional me ha ayudado también mucho. Durante más de 6 años fui profesor en el centro penitenciario de Badajoz, por tanto además de documentarme me ha valido mucho el contacto con reclusos para basarme en sus historias y contar la mía.

Entonces el trabajo de documentación lo tenía muy avanzado en este caso…

La cárcel de Badajoz la conozco perfectamente, no solo en mi etapa como profesional, sino también en otra etapa en la que dirigí un club de lectura durante varios años. En él participaban más de 30 reclusos que después escribían cuentos y poemas que les ayudaban en su día a día. Precisamente esta experiencia también aparece en ‘El efecto Mandela’. En mis obras la documentación es esencial, nunca me pondría a escribir sobre un mundo que no conozca lo suficiente.

Es una novela coral, ¿cómo ha sido crear a los protagonistas?

He creado varias decenas de personajes para esta novela. Hay toda clase de personajes, desde niños a personas mayores, mujeres, hombres, personajes que en ningún momento ni son totalmente buenos ni totalmente malos sino seres naturales, normales, como vemos en la calle, en nuestro día a día.

¿El viaje de esta novela es un viaje al pasado?

Al pasado, al futuro, al presente, juego mucho con los tiempos, es un viaje entre 1.960 y 2.020.

Con esta obra se aleja de la Guerra Civil a la que tanto ha escrito…

Sí, de la Guerra Civil creo que ya dije lo que tenía que decir en las 3 o 4 novelas que dediqué a la guerrilla antifranquista y a la Guerra Civil en Badajoz. He decidido cambiar de ambiente y de textos.

Ha escrito ensayos, libros de viaje, narrativa… ¿Es en la novela en el género que se encuentra más cómodo?

Sin duda, es en el género en el que mejor me siento y más libre estoy. El ensayo tiene que realizarse algo de ciencia, de investigación, y en la novela es solo arte, es libertad.

¿Ya trabaja en su nueva novela?

No, por el momento estoy disfrutando de la promoción de ‘El efecto Mandela’. Aunque haya escritores que publiquen una novela al año, yo trabajo de manera más serena, dedico un par de años para cada una de mis obras. Tiene que pasar un tiempo para desintoxicarme. Aunque sí puedo decir que ya le estoy dando vueltas a algunos temas y tomando notas.