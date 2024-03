El encuentro del grupo La Habitación Roja previsto para hoy, 13 de marzo, en la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab) ha sido cancelado.

Así lo ha confirmaba Fundación CB en un comunicado en el que también lamentan las molestias causadas. El acto, que estaba previsto a partir de las 19.00 horas, incluía la proyección del documental 'In The Middle of Norway.

Posteriormente Jorge Martí y Pau Roca, miembros del grupo, tenían previsto ofrecer un concierto en acústico para los asistentes.