Juan Miguel tenía tan solo 10 años cuando le diagnosticaron diabetes tipo 1, una de las principales enfermedades causantes de la insuficiencia renal. El alto nivel de glucosa en sangre provoca el deterioro de los órganos vitales, entre ellos los riñones. «Los médicos comenzaron a ver que mis riñones sufrían y tuve que empezar la diálisis», una de las peores etapas para los enfermos renales, en la que dependen de una máquina que trabaja para depurar la sangre sustituyendo la labor del órgano. Dos años después, el 7 de enero de 2016, fue trasplantado. Para la mayoría de los enfermos renales la donación es el mejor regalo que pueden recibir. «Estamos hablando de mis mejores reyes magos. Esto me ha dado calidad de vida», asegura Juan Miguel, ahora actual vicepresidente de Alcer-Badajoz.

Toni también recuerda el día de su trasplante como la fecha más importante. El 22 de enero de 2021 la paciente, con poliquistosis renal, recibió una llamada por la mañana que le cambió la vida. «Yo estaba muy nerviosa y me comentaron que había dos riñones para tres personas. Pensé que no era para mí. Cuando me confirmaron que sí, no pude contener la ilusión». Ambos pacientes coinciden en que los donantes no solo dan riñones, donan también alegría, calidad de vida y felicidad para las familias, amigos y seres queridos de los trasplantados.

La Diputación de Badajoz ha acogido hoy la presentación de las actividades que se desarrollarán el 14 de marzo con motivo del Día Internacional del Riñón. Al acto han acudido la diputada de Bienestar Social, Ana Belén Valls, la directora de Alcer-Badajoz, Patricia García, la vocal del Colegio de Farmacéuticos, María Medrano, el jefe de Servicio de Nefrología del Hospital Universitario, Nicolás Robles, y la nefropediatra y vocal del Colegio de Médicos, Emilia Hidalgo Barquero.

El lema de la campaña 2024 de Alcer es ‘Salud renal para todos: prevenir es curar’. En consecuencia, el jueves se instalarán mesas durante la mañana en el Paseo de San Francisco (junto al quiosco de la música) en Badajoz. El objetivo es concienciar e informar sobre cómo prevenir las enfermedades de riñón. Para ello, se realizarán tomas de tensión arterial y glucemia a las personas que quieran acercarse, ya que la hipertensión es una de las principales causas por las que se desarrolla una insuficiencia renal crónica. Estos puntos de salud estarán durante todo marzo en las farmacias de la ciudad.

Los expertos de la mesa recuerdan que la prevención es vida. Se recomienda a la población acudir como mínimo una vez al año a consulta para hacerse análisis de sangre y tomarse la tensión. El doctor Robles asegura que muchos de los pacientes que acuden a diálisis «podrían no haber ido», previniendo desde la infancia e incluso desde la edad prenatal los problemas renales. La tasa actual de infradiagnóstico está por encima del 40 por ciento.

Entre el resto de actividades que se llevarán a cabo, habrá charlas en colegios de la ciudad para dar a conocer la enfermedad renal. El problema, resaltaba el nefrólogo, es que: «Muere más gente en el mundo por comer demasiado, que por comer poco». La obesidad es una de las principales causas de enfermedad renal.

La prevención es sencilla, se recomienda a la población andar mínimo 20 minutos al día. La actividad física junto a la buena alimentación pueden evitar un diagnóstico negativo.

Las fachadas de algunos edificios de la ciudad se iluminarán también con motivo del Día del Riñón. Entre ellas el teatro López de Ayala, la Residencia Universitaria Hernán Cortés y el Colegio de Médicos de Badajoz. A su vez, la asociación instalará en la avenida de Elvas una valla publicitaria led.

El ilustrador Agustín Garriga Botello ha diseñado este año, de manera altruista, a Don Riñón. Con este personaje de animación se pretende trabajar con los niños el cambio hacia posturas de vida saludable como método de prevención. La nefropediatra Emilia Hidalgo advierte: «Cómo te alimentes es imprescindible, pero ojo cuidado con el abuso de medicación especialmente en los niños». Asegura que en el Hospital Materno Infantil ingresan 10 de cada 100 menores con insuficiencia renal severa.

Toni y Juan Miguel destacan la labor que la asociación que Alcer-Badajoz hace con sus pacientes. El acompañamiento psicológico, material y moral ha sido indispensable para ellos. Toni se apoyó en los profesionales de la asociación. «Es bastante duro. Con diálisis no puedes viajar sin buscar estar conectado a una máquina y eso pasa factura mentalmente», relató. Por su parte, Juan Miguel, se convirtió en punto de ayuda para otros enfermos pasando a ser parte de la organización: «Hay que plantar cara a la enfermedad. Siempre he intentado vivir con normalidad».

Los trasplantados no olvidan el papel de los donantes. Emocionados, ambos aseguran no saber expresar con palabras el papel fundamental que cumplen, con el que día a día «dan vida».