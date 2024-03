En los territorios del Alentejo portugués, justo en la frontera con la provincia de Badajoz, un feudo histórico del Partido Comunista, la formación de izquierdas no ha logrado arañar ni un solo diputado. En esos municipios rayanos donde reside gran parte de las raíces de la Revolución de los Claveles, la que acabó con la dictadura en el país vecino, la ultraderecha ha avanzado a pasos agigantados. El extremo está en la localidad de Elvas, donde Chega -el equivalente a Vox en España- ha sido el partido más votado.

Las elecciones generales celebradas este domingo en Portugal han evidenciado que Chega se ha hecho fuerte: ha logrado cuadriplicar su número de escaños y su fuerza es más que latente al otro lado de la frontera.

Habría que recordar que estos comicios responden a un adelanto electoral provocado por los casos de corrupción relacionados con proyectos energéticos que salpicaron directamente al primer ministro luso, el socialista António Costa.

Así, los portugueses han vuelto a las urnas solo dos años después de las elecciones de enero de 2022, las cuales le dieron la mayoría absoluta al PS (Partido Socialista). En esta ocasión, la formación de centroderecha, que responde a las siglas AD (Alianza Democrática) ha logrado la victoria. La ventaja ha sido mínima, pero sin duda el país ha cambiado de dirección tras ocho años de gobierno de Costa.

Pero, ¿qué hay detrás del fenómeno Chega? «Un descontento generalizado. Los jóvenes no encuentran trabajo, no pueden acceder a un vivienda, los sueldos son muy bajos y la sanidad está cada vez peor. Los votantes no son xenófobos ni de ideología de extrema derecha, sino ciudadanos desencantados y enfadados. Es un voto protesta». Es el análisis que hace el veterano periodista luso João Alves, al frente del rotativo Linhas de Elvas.

De un lado a otro

En su explicación, Alves asegura que parte de la izquierda se ha pasado ahora a la ultraderecha precisamente por ese sentimiento de frustración: «Los votantes de Chega no son los dueños de las tierras, son los que las trabajan y ven que no tienen futuro. Además, son críticos con esa parte de la población que recibe ayudas y no trabaja. Parece que los políticos están como los avestruces, escondiendo la cabeza sin querer ver los problemas. Y después hay sorpresa porque gana la ultraderecha». Asimismo, añade:«Y además hay mucha corrupción y los ciudadanos sienten que los partidos no están pendientes de sus problemas».

«En Beja, por ejemplo, una de las ciudades más importantes del Alentejo y bastión del Partido Comunista, la formación más votada ha sido el PS, pero en segundo lugar se posiciona Chega», prosigue.

Y en Elvas, donde durante décadas hubo un alcalde socialista, el conocido Rondão Almeida, el fenómeno Chega ha calado con intensidad.