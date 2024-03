Lo ocurrido con la suspensión del Maratón y el Medio Maratón Popular Ciudad de Badajoz tiene que ver con que el equipo de gobierno no ha sabido «estar a la altura de las circunstancias», según ha criticado este lunes el portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, que en su análisis de lo sucedido llega a afirmar que «esto es lo que pasa cuando tenemos al frente un equipo de muchas caras bonitas y jóvenes y de poca capacidad resolutiva».

Cabezas ha pedido la dimisión de la concejala de la Policía Local, Gema Cortés, del de Recursos Humanos, Eladio Buzo, y el de la Fundación Municipal de Deportes, Juan Parejo, por la actitud «temeraria e irresponsable», al presentar en las Casas Consistoriales el Maratón y el Medio Maratón Ciudad de Badajoz, cuando ya se sabía que «corrían peligro», generando «expectativas» entre más de 1.500 corredores inscritos «para que después todo se fuese al traste».

El socialista ha querido mostrar su «solidaridad y apoyo» a los inscritos «en una de las pruebas deportivas más importante de Extremadura y de Badajoz». Así, critica que de lo ocurrido, a pesar de ser «muy grave» por la «imagen pésima» que se ha dado de Badajoz, no exista ningún culpable, no haya autocrítica y nadie asuma responsabilidades. «La ciudad no puede ser rehén del mal hacer de este equipo de gobierno» que, según los socialistas, es el «peor» de la historia de la democracia de este ayuntamiento y, sobre todo, de los últimos 29 años del gobierno popular. Así lo creen algunos exconcejales de su partido, según le han trasladado «con muchísimo pesar».

"Ahí es donde se ve la diferencia entre la madurez y la experiencia de Fragoso y de Gragera».

En estas razones sostiene Cabezas la petición de dimisión de los tres concejales, no así la del alcalde, porque el PSOE quiere que Ignacio Gragera termine la legislatura para que los votantes comprueben «que el cargo le queda muy grande». Cabezas acusó a Gragera de no «haber cogido el toro por los cuernos» para sacar adelante estas carreras, pues los conflictos con la Policía Local vienen de años atrás. Ya en 2017, el dispositivo del maratón tuvo que reforzarse con presencia de la Guardia Civil. Estaba Francisco Javier Fragoso de alcalde. «Ahí es donde se ve la diferencia entre la madurez y la experiencia de un alcalde y de otro».

Porque Cabezas cree que Gragera no se ha preocupado «ni un solo minuto» ni se ha enfrentado al problema, como resultado de «su prepotencia y una mayoría absoluta no merecida».

60 policías locales más

Al portavoz del PSOE le parece «un insulto» y una «irresponsabilidad» que el alcalde reconozca la precariedad del dispositivo de la Policía Local. «Es una falta de respeto lanzar una prueba de atletismo sin garantías». Y defendió que la Policía Local no es la culpable de que el maratón no se celebrase, pues el problema de la falta de efectivos es de años atrás. «De manera injusta están escurriendo el bulto y lanzando a los policías a los pies de los caballos», lamentó. Para solucionar la situación mermada de la plantilla, el PSOE propone la convocatoria de un concurso oposición extraordinario con un mínimo de 60 puestos de policías locales.

Este diario ha pedido la valoración del alcalde sobre la protesta que protagonizaron el domingo más de 400 corredores el día anterior delante de la Policía Local y del ayuntamiento, pero Gragera ha rehusado hacer declaraciones.