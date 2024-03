Ha sido una edición de oro para la murga Los Mirinda, ganadora del concurso en el teatro López de Ayala con su puesta en escena de beatas en la Catedral de Badajoz, una idea difícil de manejar si no querían ofender al mundo cofrade. Alcanzaron sus propósitos con creces: defendieron tan bien el tipo que se proclamaron vencedores y aquellos a los que pretendían no molestar no solo no se sintieron ofendidos, sino agradecidos y así se lo han hecho saber. Tal ha sido la reacción, que las dos hermandades con sede en la iglesia de la Concepción se pusieron en contacto con los componentes de la murga para hacerse con los paneles que utilizaron en el decorado durante sus actuaciones, donde aparecían las imágenes de la Virgen de la Consolación y la de los Dolores.

Este deseo se ha cumplido y este sábado se ha materializado en el acto de entrega que ha tenido lugar en la iglesia. Allí se han dado la mano las dos fiestas que más representan a esta ciudad: el Carnaval y la Semana Santa. La escenografía del López estaba formada por tres paneles de lona. El telón del medio era el de mayores dimensiones, de 8 por 6 metros y se lo que quedado la murga. Los laterales son algo más pequeños. Miden 4 por 2,2 metros y son éstos los que han entregado. Reproducen fotografías del encuentro celebrado en la catedral de todas las imágenes marianas de la ciudad con motivo del décimo aniversario de la Coronación canónica de Nuestra Señora de la Soledad, patrona de Badajoz. En la lona central aparecían la Soledad y la Esperanza. Y en las de los laterales, María Santísima de los Dolores, de la Hermandad de la Oración en el Huerto, y Nuestra Señora de la Consolación, de la Vera Cruz. Miembros de ambas cofradías estuvieron presentes en la recepción de los paneles, a los que ahora tienen que buscar un lugar donde exponerlos. José Luis Torres ‘Selu’, de Los Mirinda, ha mostrado su satisfacción por que «todo haya salido tan redondo». Recordó que cuando diseñaron actuación tenían el temor de que pudiera molestar. «Tratamos el tema con mucho respeto y queríamos que las cofradías así lo valorasen, el humor es una parte importante de los creyentes y la vida hay que vivirla con alegría. Nos hace mucha ilusión que las cofradías lo hayan visto con buenos ojos», manifestó, tras el acto de entrega. Además, en su intervención, Selu defendió que todo esto sirva para hacer de Badajoz una ciudad en la que «todos colaboremos». Ahora, las imágenes que los han acompañado durante todo el concurso, están «en su casa». A la entrega asistió el concejal de Turismo, Rubén Galea, primer hermano mayor de la Vera Cruz, quien aprovechó para animar a los carnavaleros a participar en la Semana Santa, como nazarenos o costaleros. En nombre de la Hermandad de la Vera Cruz, Teresa Pacheco, dio las gracias: «El humor es un elemento de la sabiduría y la sabiduría es un don del Espíritu Santo. Gracias porque supisteis hacer humor sin herir y eso es sabiduría».