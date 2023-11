Dos atracos en dos tiendas de Carrefour Express en menos de 24 horas en Badajoz. El primero ocurrió ayer lunes sobre las 16.00 horas en el establecimiento de esta cadena en Ronda del Pilar y el segundo ha sucedido esta misma mañana del martes, sobre las 13.30 horas, en el de la avenida de Pardaleras, a pocas calles de distancia uno del otro.

Todo lleva a pensar que son los mismos autores, pues en ambos casos han intervenido dos hombres que se desplazan juntos en una moto, una scooter, y entran en las tiendas con el casco puesto y, debajo, pasamontañas, con los que solo se les ven los ojos. Además se repite el modus operandi, pues en los dos locales uno de los atracadores portaba una pistola con la que ha amenazado al cajero. En el Carrefour Express de Ronda del Pilar lograron llevarse dinero de la caja, no así en el de la avenida de Pardaleras, en la que no consiguieron apoderarse nada, pero el atracador llegó a disparar dos veces, si bien los testigos sospechan que era una pistola de fogueo o una de juguete con mistos.

La Policía Nacional tiene abierta la investigación para identificar a los autores.

En la tienda de Ronda del Pilar el cajero estaba solo en ese momento. No había clientes. El trabajador estaba reponiendo estanterías en el interior del establecimiento. Han llegado dos hombres con los cascos de moto puestos. Uno se ha quedado en la puerta y otro ha accedido al interior. Al trabajador no le ha extrañado porque en ocasiones los clientes entran rápidamente a coger una barra de pan y no se quitan el casco. El atracador le ha pedido al cajero que se acercase a cobrarle un champú que necesitaba. Cuando ha llegado a la caja ha preguntado al cliente qué champú quería y en ese momento se ha dado cuenta de que lo estaba apuntando con una pistola. El ladrón puso una bolsa sobre el mostrador y le dijo que abriese las cajas e introdujese en su interior todo el dinero. El trabajador le pidió que no se pusiese nervioso. Quería incluso las monedas.

La casualidad hizo que en la tienda no hubiese a esa hora nadie más. Con los nervios y las prisas, el cajero intentó accionar el botón del pánico pero "no daba pie con bolo, no ha sido capaz", contaba esta tarde una compañera. Los dos atracadores se han marchado a toda velocidad en la moto. El cajero del Carrefour Express ha salido para tomar nota de la matrícula pero estaba tapada con cinta. En ese momento el trabajador ha llamado al jefe y a la policía. "Yo he venido hoy a trabajar con una congoja, la tarde se me ha hecho rara, estaba tensa", contaba una compañera. El jefe del establecimiento no cree que haya que tener temor en el resto de tiendas de Carrofour Express. "Es como si entran a robar a tu vecino, no puedes estar 24 horas, mientras no nos ocurra nada a ninguno". En este establecimiento están convencidos de que los atracadores son los mismos de los que han robado hoy en el de Pardaleras, porque llevan el mismo casco.

Ha transcurrido menos de un día y se ha producido el segundo atraco. Hoy lunes, sobre las 13.30 horas, otro Carrefour Express ha sufrido un robo con fuerza con las mismas características, salvo que los ladrones se han marchado sin botín y han llegado a disparar, sin herir a nadie. El cajero estaba en la tienda y abajo, el jefe, en la oficina, donde están las pantallas en que se ven las imágenes que recogen las cámaras instaladas en la tienda. En este establecimiento sí había clientes en el interior. En uno de los pasillos se encontraba una mujer con un bebé en un carrito y se fue hacia la parte posterior de la tienda cuando se percató de lo que estaba sucediendo. Los dos ladrones han dejado la scooter aparcada fuera junto a la puerta y han entrado con el casco puesto.

El cajero se encontraba en un pasillo y le ha resultado extraño. Se ha dirigido a la caja para preguntarles si necesitaban algo. En ese momento uno de los atracadores ha lanzado una riñonera sobre el mostrador para que metiese el dinero de la caja y ha sacado la pistola. El trabajador ha reaccionado diciéndoles que no era capaz de abrirla y ha aprovechado para accionar el botón del pánico. El ladrón ha visto la llave y lo ha intentado, pero se ha encajado y, tras comprobar que no eran capaces se han marchado, no sin antes disparar dos veces. El cajero cree que no era un arma real.

Cuando el jefe subió a la tienda aún estaban los atracadores y llamó a la policía. Al llegar los agentes los ladrones ya se habían marchado. Esta tarde tenían previsto poner la denuncia en la comisaría de la Policía Nacional. "No estamos tranquilos, le he dicho a mi jefe que vengo hoy con miedo y me ha contestado que me tranquilice porque no van a volver", comentaba esta tarde una compañera del cajero que ha sufrido el atraco. "Te asustas de verdad".

En Badajoz funcionan ocho tiendas de Carrefour Express.