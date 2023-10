La noche ha sido larga para Kika Daza y para Luz María del Rosario. A pesar de que todo quedó en un susto, ninguna de las dos pudo conciliar el sueño. «Parece que estamos tranquilas pero la procesión va por dentro», decía la más jóven de las dos.

Ayer al mediodía la cocina de Kika, una vecina de 79 años de Suerte de Saavedra, salía ardiendo. Kika vive sola «porque estoy estupendamente y me puedo atender», y esa mañana se había hecho la comida como cada día. «Mi madre se debió dejar la vitroceramica encendida sin darse cuenta y se quemó el aceite de la sartén. De ahí saltó a la campana extractora y luego ardieron algunos muebles», explica hoy María Jesús, hija de la afectada.

Kika ha pasado la noche en casa de su hija. Esta mañana ha vuelto a casa para recoger ropa. Iba tranquila, pero al reencontrarse con su vecina Luz, le pudo la emoción. «Si no fuera por mis vecinos yo no estaría aquí». La mujer rememora cómo escuchó un ruido «muy fuerte» y, al asomarse a la cocina, vió las llamas. Intentó salir de casa pero el humo y los nervios complicaron la tarea. Fue entonces cuando empezó a pedir ayuda.

«Yo estaba en casa y escuché los golpes en la puerta de enfrente. Siempre estamos pendientes de ella, la queremos mucho», afirmaba Luz. Su hermano José Miguel vive en el primero, ellas dos, en el bajo. La sobrina de Luz, que había salido un momento del portal, se percató de que algo sucedía al ver salir humo por la ventana. «Mi hermano bajó y yo no era capaz ni de darle las llaves de Kika. No las encontraba y las tenía delante. Si no llego a tenerlas, no la sacamos a tiempo».

Unos minutos después, estos vecinos conseguían abrir la puerta. «Había mucho humo y era muy denso, no se podía respirar», relata Luz. Juntos consiguieron sacar a su casi octogenaria vecina a la calle, dándole a esta historia un final feliz. «Creo que actuamos muy bien a pesar de los nervios».

Cuando los bomberos llegaron a la calle Arcadio Guerra, Kika estaba sentada en una silla que los vecinos habían puesto en la puerta del portal «con un vasito de agua que le sacamos». La ambulacia, dicen, «no la tuvo apenas ni que atender. Como no tardamos mucho en sacarla no había respirado mucho humo, solo estaba muy nerviosa, y nosotros también. Solo lloró cuando vio llegar a su hija», dice la vecina, a lo que Kika responde que «es que no la quería asustar».

El día después

Esta mañana el portal todavía olía a humo y las paredes estaban de color negro. «Es la decoración de Halloween», bromeaba Luz, en un alarde de buen humor.

En los pocos minutos que Kika pasó en casa varios vecinos quisieron interesarse por ella. «De verdad, es que todo el mundo la quiere mucho», corroboraba Luz. A pesar de la diferencia de edad, a ambas las une una fuerte amistad dada por una década de buena vecindad. «Aquí siempre cuidamos los unos de los otros».

La vuelta a casa de Kika es incierta, todo apunta a que ahora se trasladará con su hija. «Ella no quiere», dice María Jesús. «Es que aquí tiene a sus amigas», apostilla Luz. Kika parece ser muy consciente de que este suceso ha marcado el final de su etapa de independencia y se emociona compartiendo confidencias con Luz, agarrada a su brazo. La vecina, con visible cariño, le susurra «es momento de dejarse cuidar».