Víctor es experto en rebuscar en fondos bibliográficos. Fotos antiguas, imágenes topográficas o vistas aéreas, todo le sirve para recrear sobre el papel las ciudades de su Extremadura natal. «Empecé con Badajoz, claro, porque yo soy un enamorado de mi ciudad, y luego seguí con otros lugares de la región». Cáceres, Mérida o Plasencia han pasado también por sus manos, convirtiendo sus planos en obras de arte.

Este arquitecto pacense ha convertido su profesión en una afición. «No se puede vivir de la venta de estas ilustraciones, ¡ojalá se pudiera! Pero es bonito ver cómo mi trabajo cada vez se conoce más y me hacen más encargos». Así, Flores confiesa que ya ha cruzado los límites de la región porque hay personas que le han pedido localidades andaluzas o capitales europeas para colgarlas en los pasillos o estanterías de sus casas.

«Todo comenzó cuando terminé la carrera», dice. «He dibujado toda mi vida, eso es verdad, pero la primera perspectiva de Badajoz la hice en 2016 por afición y me llevó varios meses».

Las redes sociales jugaron un papel importante en el desarrollo de este proyecto. «Cuando subí el primero, el de Badajoz, me percaté de que a la gente le gustaba». A raíz de eso le propusieron vender sus dibujos en la ya extinta tienda Galandainas y hacer una exposición en lo que por entonces era el Ecosistema W. «Estuve un año trabajando en alrededor de 30 ciudades». Tras aquello, «la cosa ha ido rodando». En X -el nuevo nombre de Twitter- e Instagram, Flores tiene un gran número de seguidores de su trabajo. «Cuando la gente ve mis dibujos se fija en si se ven sus casas o las de sus abuelos, por ejemplo. Son láminas muy dadas a que te las encarguen como recuerdo: no es el típico souvenir porque tira de lo sentimental. Me piden muchas los pacenses que viven fuera».

Copias en Aliexpress

El trabajo de Flores ha trascendido lo local. «Muchas personas de mi gremio han interactuado con mis trabajos». Así, el conocido arquitecto y divulgador Pedro Torrijos ensalzó una de sus obras y otro de sus dibujos fue diseccionado en Málaga por un grupo de estudiosos. «Sinceramente, eso me produce un poco de tensión».

Su anécdota más curiosa tiene que ver con el gigante de ventas chino, Aliexpress. «Me llamó un amigo mío diciéndome que estaban haciendo camisetas y reproducciones de mis dibujos. Surrealista. Me puse en contacto con ellos y desaparecieron del mapa con todos sus productos».

Víctor Flores explica que, aunque le encantaría seguir desarrollando ciudades, este hobby no le da de comer y sí le roba tiempo de vida por lo que «una futura muestra de obras sería posible siempre que estuviera planteada a largo plazo. Me gustaría exponer en Badajoz, solo necesito tiempo para prepararlo».