«La pintura es más fuerte que yo, siempre consigue que haga lo que ella quiere», decía Pablo Picasso. Ayer la pintura quiso que casi una treintena de personas salieran de casa bajo unas amenazantes nubes grises en dirección a la plaza de San José.

Ante el convento de las Adoratrices, pasados unos minutos de las 10.30 horas de la mañana, un nutrido grupo de dibujantes tomaban posesión del espacio. Tenían por delante una jornada para terminar sus obras, por lo que no había tiempo que perder. «Yo estuve aquí anoche decidiendo dónde ponerme hoy. Ahora pongo mi silla y manos a la obra», decía Pilar Diaz.

«El grupo Urban Sketchers Badajoz nació hace casi un año y desde entonces hemos pintado diversos rincones emblemáticos de Badajoz», explicaba Carmen Rojas, una de las fundadoras del colectivo. A través de un grupo de WhatsApp, las más de cien personas que pertenecen al grupo reciben una citación: día, hora y enclave que dibujar. Si les apetece, acuden. Si no, no hay oblicación. «Esto va de pasar un día de convivencia y disfrutar del arte».

Mario Suárez, artista pacense, es uno de los que acudió a la llamada. Está en el grupo desde su fundación. «Precisamente porque me dedico a esto, porque es mi trabajo, me gusta venir. Esto lo hago porque lo disfruto», afirmaba. La casualidad hizo que Mario se reencontrara ayer con Chana Ambrona, su profesora de educación infantil, que acudía a este encuentro por primera vez. Ella confesaba entre risas que «no solo he visto a Mario, también a madres de alumnos. ¡Esto es un pañuelo!». Chana se aficionó a realizar esta actividad este verano en Cádiz, donde también existe un grupo, y al volver a su ciudad buscó a los pacenses para sumarse a su iniciativa.

Este movimiento global tiene sede en muchas ciudades del mundo. «Y eso nos vale a nosotros para hacer quedadas con gente de otros lugares», apostillaba Rojas. Ya han dibujado junto al grupo cacereño, al emeritense y a Urban Sketchers La Raya, con sede en Elvas. «Es una forma de democratizar el arte. No hace falta saber, aquí se comparten conocimientos y buenos ratos», explicaba Mario.

Al final del día el grupo hizo una pequeña exposición de sus trabajos, algo que dejó al descubierto cómo un mismo enclave puede ser visto de muchas maneras distintas en función del ojo que lo mire.