Hasta las nubes respetaron la causa. Bajo un cielo amenazantemente gris más de mil participantes se congregaron esta mañana en el parque del río de la margen derecha del Guadiana para correr -o caminar- en la prueba ‘Ruta 091’ organizada por la Policía Nacional en Badajoz. «El día ha resultado un éxito, no ha habido incidentes y hasta ha aguantado la lluvia. Mira qué ambientazo hay», decía María, de Mupol (la mutualidad de la Policía Nacional y, a la postre, una de las personas organizadoras del encuentro). Antonio Mena, agente pacense, estaba encargado del avituallamiento. «Tenemos agua y bebidas probióticas. También 280 kilos de bananas».

La jornada estuvo divididas en varias carreras. Así, las categorías infantiles estaban separadas en varios tramos de edad y distancia. Los adultos podían correr tanto 5 como 10 kilómetros, así como participar en la caminata solidaria. Muchos eran los agentes pacenses que se calzaban las zapatillas para no faltar a la cita, pero también otras caras conocidas en Badajoz lo hacían. Así, tanto el concejal popular José Luis González Serrano como el socialista Hernán Álvarez quisieron participar en la caminata solidaria. Juan Parejo, edil de Deporte y habitual en las carreras populares de la ciudad, también llevaba colgado del pecho su dorsal para correr.

La diversidad de pruebas y las exhibiciones planeadas para la jornada hicieron que muchos niños dedicaran su domingo al deporte. «Yo corro porque mi padre también corre, pero lo que más me apetece es ver a los perros», confesaba Luis Lozano. Pablo Muñoz, de seis años, celebraba que al terminar la carrera le hubieran dado una medalla y un paquete de chucherías. «Me he apuntado porque quería probar, he venido con todos mis primos, mi madre y mi tía». Al preguntarle cómo había quedado, se despachaba con un «segundo o tercero, ¡yo qué se!», y se volcaba en animar a su prima Carla, que corría en ese momento.

Para ellos había preparados al término de las carreras una exhibición de medios para que conocieran de primera mano el trabajo de Policía Nacional. «Les enseñamos temas de rescate de personas, de laboratorio o elementos del sistema operativo normal», explicaba Álvaro, agente.

Karim Kadaoui, del Club Atletismo Badajoz, se convertía en el ganador de la prueba de cinco kilómetros. Completó el recorrido en 18 minutos. «Estoy un poco malo, he dormido poco y pensé que me iba a arruinar la carrera, pero mira. Mi pareja me dijo que no viniese pero es que también me había apuntado también a la carrera de diez kilómetros. Con las dos inscripciones en casa, ¿cómo no iba a venir?», decía.

«La causa es bonita y me gusta el ambiente de esta prueba», corroboraba Lorena Pérez, corredora de la absoluta. La mayoría de participantes coincidían en destacar que el objetivo principal del día era colaborar con Mi Princesa Rett. Marina Maldonado, presidenta de la asociación, hacía hincapié en la importancia que para ellos tienen eventos como este. «A nivel visibiliad es crucial y la recaudación también nos viene bien porque todo irá destinado al centro terapéutico que tenemos en mente». Ellos instalaron un puesto para vender merchandising de su asociación.

Al término de las pruebas deportivas, Policía Nacional hizo una exhibición de las unidades de caballería y guías caninos.