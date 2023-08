Vecinos de la barriada pacense Cerro Gordo denuncian continuos cortes de luz en el barrio

Desde hace casi un mes, los vecinos de Cerro Gordo viven «en tensión». «Da igual la hora del día o de la noche que sea, en cualquier momento se va la luz», afirman. «Esto está haciendo que pasemos un verano estresante».

La situación comenzó con un pequeño corte hace hoy algo más de tres semanas. Según indican, tuvo lugar por la mañana «y no le dimos importancia. Hubo gente que no lo notó siquiera porque estaba trabajando o fuera de casa. Yo lo sentí porque estaba viendo la tele», explica Lidia Gómez, vecina del barrio. A partir de ese momento comenzaron a multiplicarse. No son largos -no superan los 30 segundos- pero sí muy frecuentes. «Se producen de forma aleatoria. A veces por la mañana, otras por la tarde, varios al día... son pequeños cortes que te dificultan la vida porque, si estás trabajando, se te apaga todo y te la puede liar», dice Jose Herández, otro afectado. Su pareja trabaja a veces desde casa y el último corte que se produjo en su vivienda tuvo lugar ayer mismo.

Pares e impares

Este hecho solo ocurre en algunas zonas del barrio, lo que da lugar a situaciones como que en la acera de una calle haya luz y en la otra no. Es el caso de los inmuebles de la calle Lady Smith. Negocios y bloques se ven afectados por los cortes mientras que a solo unos metros, todo funciona con normalidad. Rafa García es el propietario de una pizzería en la zona ‘de apagón’. «La suerte que tengo es que al ser cortes breves, no me baja la temperatura del horno y no me afecta al negocio». El bar que está frente al suyo, unos metros más arriba, no ha tenido ningún problema en todo este tiempo. García asegura que él no ha sufrido ninguno desde hace unos días, pero que «llamas para que te solucionen el problema y se pasan la bola entre la empresa suministradora y la titular». Hernández confirma este hecho e incide en la preocupación que sienten los vecinos por los electrodomésticos y equipos electrónicos que tienen en casa. «Puedes perder desde discos duros a trabajos que estés haciendo. ¿Quién se hace responsable?».

¿Qué dice la empresa?

Según ha podido confirmar este diario, estos cortes tienen una explicación que pasa por los trabajos que Endesa está realizando. «Estamos cambiando transformadores y celdas que dan servicio al Cerro Gordo de cara a reforzar el suministro en la zona», apuntan, así como que van a revisar la línea por si hubiera alguna otra incidencia interrumpiendo el servicio. «Lo sentimos y somos conscientes del trastorno que causa, pero tenemos que primar la calidad y realizar estos trabajos», dicen.

La compañía abre una amplia horquilla para el fin de los trabajos. «Entre finales de agosto y septiembre se retomará la normalidad».