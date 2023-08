Cuando están a punto de cumplirse 6 años desde que el albergue juvenil El Revellín de San Roque cerró, aún no hay fecha para su reapertura. El Ayuntamiento de Badajoz asegura que mantiene sus planes de que siga funcionando como alojamiento, pero ahora dice que está estudiando si se destinará «exclusivamente a jóvenes» - que fue con la intención con la que se abrió- o se amplía a otro tipo de huéspedes, como equipos deportivos o colectivos.

Como ocurre con el Centro de Ocio Contemporáneo (COC) de la avenida Ricardo Carapeto, los vecinos están a la espera de que el albergue vuelva a funcionar, pues desde octubre del 2017 que cesó su actividad, solo se ha utilizado de forma puntual como sede la Policía Local durante la pandemia y para la acogida de personas refugiadas que llegaban de Ucrania tras la invasión de Rusia.

El Revellín se inauguró como alojamiento en 2013 y cuatro años más tarde, cuando cumplió el contrato con la empresa a la que se adjudicó su gestión, se decidió cerrarlo temporalmente para revisar las condiciones del contrato, porque al ayuntamiento no le salían las cuentas. Tuviera o no huéspedes, tenía que pagar un canon anual fijo a la adjudicataria y eso resultaba muy gravoso para las arcas municipales, pues las cifras de ocupación nunca fueron elevadas (en su último año de funcionamiento no superó el 10% de media).

En el intento por evitar esta situación, la Concejalía de Juventud, de la que depende el albergue, dotó a las instalaciones de una cocina industrial, con la intención de que el adjudicatario, que ya no recibiría un canon fijo, sino un porcentaje de los ingresos por las pernoctaciones, pudiera rentabilizar la concesión ofreciendo servicio de comida a los usuarios y también al público en general. Esos eran los planes, pero hasta la fecha no han pasado de eso, a pesar de que siempre se ha defendido que había empresarios interesados en explotarlo.

Antes de volver a abrirlo al público se tendrán que poner a punto las instalaciones, que cuentan con 62 plazas repartidas en 11 habitaciones.

El edificio se rehabilitó para transformarlo en albergue juvenil con una inversión de 1,3 millones procedentes del Plan E. Además, se habilitó un centro de asociaciones juveniles, que dependía directamente de la concejalía y funcionaba de manera independiente al albergue. De momento, tampoco tiene uso.