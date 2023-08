Más de dos años y medio después de que se inaugurase la primera fase de la remodelación del campo de fútbol del Cerro de Reyes, en Badajoz, el vecindario sigue a la espera de que se construyan los vestuarios, para completar definitivamente esta dotación deportiva.

El presidente de la Asociación de Vecinos del Cerro de Reyes, Miguel García Flores, lamentó que aún no se haya ejecutado la segunda fase, pues sin vestuarios los campos de fútbol solo pueden ser utilizados para entrenamientos y no para competiciones, como ya ocurrió la pasada temporada.

García Flores recordó que la Federación Extremeña de Fútbol no permite que se disputen partidos oficiales sin la dotación necesaria para jugadores y árbitros, lo que afecta a los equipos del Cerro de Reyes, pero también a otros conjuntos de la ciudad que jugaban en estas instalaciones.

El representante vecinal expresó la «preocupación» que existe en el barrio por este retraso y aseguró que esta a la espera de que el alcalde, Ignacio Gragera, y los responsables de la Fundación Municipal de Deportes le informen de cómo van los trámites para construir los vestuarios, para los que se reservó una partida de 30.000 euros.

En la remodelación del campo de fútbol de Cerro de Reyes, que llevaba años sin uso, se invirtieron 550.000 euros para renovar el césped artificial, cambiar el sistema de iluminación, además de derribar los muros perimetrales y construir un nuevo cerramiento.