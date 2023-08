El servicio municipal de Parques y Jardines de Badajoz ha tenido que talar tres palmeras datileras de la avenida de Huelva ante el riesgo de caída debido al estrechamiento que presentaban en la parte superior del tronco. Los ejemplares, de gran altura, se han cortado para prevenir accidentes como el ocurrido el pasado 3 de agosto en Barcelona, cuando una joven de 20 años falleció al caerle encima una palmera de esta misma especie.

«Está pasando en toda España, se han tenido que talar en el centro de Cádiz, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia... En la avenida de Huelva había tres muy vencidas y ese estrechamiento en el tronco provoca que, si viene un aire fuerto, se pueda partir y se caiga la cabeza de la palmera, por lo que hemos decidido actuar por seguridad», explicó ayer el concejal de Parques y Jardines, Rubén Galea.

Además, durante la revisión de estos ejemplares se ha descubierto que otra de las palmeras datileras estaba muerta a causa del picudo rojo, pese a que este insecto suele afectar a la especie canaria y no a esta. «Es raro y no se sabe muy bien por qué, puede ser que por la cercanía con las de San Francisco anidara en ella, aunque no es lo habitual», apuntó el concejal. De hecho, el resto de palmeras datileras del bulevar no están afectadas por el picudo.

Troncos secos

También, para evitar caídas, en la avenida de Huelva se han retirado cuatro troncos secos, cortados desde hace años, y lo mismo se ha hecho con otros cuatro «totalmente podridos» en la avenida de Colón.

En todos los casos, está previsto reponer las palmeras que se talen, ya sean datileras o canarias, aunque será más adelante, cuando el picudo rojo esté «controlado». En este sentido, Galea explicó que los operarios de Parques y Jardines van a revisar una a una las 797 palmeras canarias de la ciudad que están en terreno municipal para valorar su situación y trasladarla a la empresa a la que se adjudique el contrato para el tratamiento contra este insecto, que se licitará en breve. Primero se aplicará un tratamiento de choque, con pases cada 45 días los dos primeros meses, y posteriormente, otro de recuerdo cada dos meses en los dos próximos años. Este año, los operarios de Parques y Jardines ya han aplicado dos fases de tratamiento, en marzo y junio pasados, pero es necesaria una empresa especializada para acabar con la plaga.

Galea reconoció que no será fácil erradicar el picudo rojo a corto plazo, pero confió en obtener los resultados logrados en otras ciudades, como Elche, con más de 350.000 palmeras, donde se ha conseguido controlar. También defendió la necesidad de trabajar de manera coordinada con el resto de administraciones con palmeras en Badajoz, como la Junta de Extremadura y la diputación -aunque sean pocas porque se han muerto ya decenas- para dar una solución definitiva a este problema.