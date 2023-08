El joven maestro de música y compositor pacense Javi Fernández se estrena mañana en ‘Las noches musicales de la Rucab’, una cita con el público de su ciudad que, según afirma, es «todo un orgullo». «La música es algo que me viene de familia, siempre la he tenido a mi alrededor». Sus padres y hermana han pasado por distintos coros en el conservatorio, además, en casa todavía conservan el piano que su madre tocaba de pequeña y él ha formado parte de una comparsa del Carnaval de Badajoz durante 18 años.

Toda una vida rodeado de diferentes géneros musicales que han hecho que la música sea para él algo más que una afición. «Es una pasión, una forma de vida», reconoce. La música es protagonista en su día a día: «el ritmo me acompaña y va muy unido a mi, no puedo dejar de pensar en ella, incluso cuando voy andando por la calle se me ocurre algún tema», dice.

Siente tanto por la música que decidió dedicarse a ella por entero: tanto para poder enseñarla con «conocimientos específicos» como maestro de Música, como compositor y cantante. Como futuro docente, defiende que es «esencial que los niños conozcan el ritmo y las nociones básicas».

No obstante, su primera experiencia didáctica no la está viviendo con los más pequeños, sino con los mayores, pues actualmente trabaja en un centro de día en el que canta con los residentes, alegrándoles las horas que pasan allí interpretando canciones de su época. «Es una gran satisfacción ver cómo la música les ayuda a evadirse en ese rato de todos los problemas que tienen para recordar momentos del pasado. Es algo muy bonito», reconoce el joven.

Las letras que Javi Fernández compone son reflejo de los momentos que «le han impactado» a lo largo de su vida. «Por ejemplo una de mis últimas canciones trata sobre la influencia de la música en la vida de mi abuela, una persona que nació en el siglo XX y que vivió momentos tan terribles como la Guerra Civil española», explica. También ha escrito temas sobra injusticias sociales, aunque confiesa que la mayoría de las veces «desecha esas letras porque son demasiado directas y carecen de ese toque poético que pienso que deberían tener las canciones».

Uno de sus objetivos es promocionar su música a través de plataformas y redes sociales para dar a conocer su trabajo. Esta noche lo hará en vivo y en directo en la Rucab de la mano de Fundación CB. El concierto comenzará a las diez de la noche y la entrada es libre hasta completar aforo.

Un sueño

Entre sus planes a corto plazo, este cantante y compositor pacense tiene grabar «una serie de canciones de estudio junto a varios músicos más para poder hacer un disco que se pudiera presentar en el teatro López de Ayala». Javi Fernández asegura que poder hacer realidad este proyecto de la mano de sus amigos es «algo que siempre he querido hacer, un sueño que quiero cumplir».

Presentarlo en Badajoz es «muy importante» para él, a pesar de la responsabilidad que supone ‘jugar en casa’. Aunque tuvo que marcharse fuer a estudiar, decidió volver a Badajoz. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de la «suerte» que tiene al vivir en la capital pacense, porque es un lugar «bonito y lleno de gente amable» , aunque crea que aún tienen que mejorar algunos aspectos para que pueda explotar su «gran potencial».